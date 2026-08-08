Presidente de la JEP reaccionó a palabras de presidente De la Espriella sobre el alto tribunal

Durante el primer discurso que ofreció Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, dedicó unas palabras a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enfatizando que “el pueblo colombiano conoce mi posición frente” al alto tribunal, “lo expresé con claridad a lo largo de la campaña”. (Lea también: De la Espriella sobre la JEP: “Respetaré el orden jurídico vigente sin renunciar a revisar”)

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“Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo, no puede aceptar bajo ninguna circunstancia que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas. Respetaré el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”, agregó, asegurando que “la reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia, la verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”.



“Piense en las víctimas”: Ramelli

En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la JEP reconoció que la jurisdicción ha recibido críticas, algunas de las cuales “vienen de las víctimas, que yo respeto profundamente porque vienen desde su dolor, desde lo que les sucedió, y es perfectamente entendible. Esas críticas lo que me generan es una enorme empatía. Pero hay otras que vienen del desconocimiento de lo que hacemos realmente. Lo que tienen es otro tipo de intereses, tienen que ver con las verdades y con que estamos procesando a personas nunca investigadas ni juzgadas. Son un doble o triple discurso, pero finalmente muchas de esas críticas lo que tienen es un ánimo negacionista, lo que quieren es ocultar la verdad”.

Pero pese a esto, recordó la labor que hace el alto tribunal al abarcar cerca de 250 mil delitos con más de 300 mil víctimas: “Investigamos como lo hace la Fiscalía, juzgamos como lo hacen miles de jueces y tribunales en Colombia; tenemos que brindarles protección a las víctimas, entonces decretamos medidas de protección para víctimas y comparecientes; tenemos que brindarles atención psicosocial a los unos y a los otros como la que tendría que hacer el Estado colombiano a través del Ministerio de Salud; tenemos que garantizarles defensa a los comparecientes y unos abogados a las víctimas como lo haría la Defensoría del Pueblo, y tenemos que vigilar el cumplimiento de nuestras sentencias como lo harían los jueces de ejecución de penas”.



Por eso, le pidió al presidente De la Espriella “que piense precisamente en las víctimas, en esas víctimas a las que nosotros hemos escuchado, a quienes les hemos dado una solución, a cuyos victimarios hemos imputado”, asegurando que, aunque tuvo fallas en su implementación, “ha sido exitoso. Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el acuerdo de paz”.



Por otro lado, expresó su confianza en que la relación con el nuevo presidente esté “basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”. (Lea también: Lo que dijo De la Espriella sobre cadena perpetua para quienes atenten contra mujeres y niños)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL