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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Ordenan a Presidencia retirar “imágenes explícitas de cadáveres” del Gobierno De la Espriella

Ordenan a Presidencia retirar “imágenes explícitas de cadáveres” del Gobierno De la Espriella

Una acción de tutela presentada en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes llevó al Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá a ordenar el retiro temporal de las publicaciones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Juzgado ordena retirar “imágenes explícitas de cadáveres” publicadas por Gobierno de De la Espriella
Juzgado ordena retirar “imágenes explícitas de cadáveres” -
Canva - Archivo

El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordena a la Presidencia de la República y al presidente Abelardo de la Espriella retirar de las redes sociales unas publicaciones que contienen "imágenes explícitas de cadáveres" registradas después de operaciones militares realizadas en el Guaviare y La Guajira.

La decisión judicial se conoce a partir de una acción de tutela presentada por el congresista Santiago Osorio Marín. Según el último reporte de Noticias Caracol, las imágenes corresponden a publicaciones realizadas el pasado 2 de septiembre. En ellas aparece el presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cuerpos luego de operaciones militares en Milaflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en La Guajira.

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El despacho judicial considera que la exposición de niños, niñas y adolescentes a este tipo de contenido violento puede representar una afectación para su integridad personal y psicológica.

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Por esa razón, la orden establece que las publicaciones deben ser ocultadas temporalmente en un plazo de un día, contado a partir de la notificación de la decisión.

El juzgado precisa que se trata de una decisión provisional mientras continúa el trámite de la tutela y se determina si el contenido publicado vulnera derechos fundamentales.

Además de ordenar el retiro temporal de las publicaciones, el despacho judicial establece términos para que las partes involucradas presenten sus argumentos dentro del proceso.

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