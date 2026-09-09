Defensa de Lindsay Clancy le pide a Trump indultar a la mujer acusada del crimen de sus tres hijos

El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, pidió al presidente Donald Trump un indulto para la mujer acusada del asesinato de sus tres hijos tras la anulación del juicio por la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto unánime. El jurista acusó el día que se declaró nulo el proceso a uno de los jurados de "robar". "Saben que les robó un hombre, cualquiera que fuese su agenda. Les robó siete semanas de vida a los otros jurados, que fueron muy atentos, hermosos, maravillosos y escucharon la evidencia. Se podía ver lo vencidos que estaban allí sentados. Tengo la sensación de que habrían seguido (deliberando) otra semana si era necesario", dijo en una rueda de prensa. "Espero que ese tipo pueda dormir bien", agregó el abogado, que dio las gracias "a todos los jurados, menos uno". (Lea también: ¿Por qué se declaró nulo el juicio de Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos en EE. UU.?)

"Gané el caso", dijo Reddington, quien consideró que "aplastó" los argumentos del fiscal, Tim Cruz, de que la mujer mató a sus hijos conscientemente, frente a los de la defensa, de que esta no era responsable penalmente de las muertes porque sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto y una inadecuada atención de salud mental. El abogado manifestó que todos los miembros del jurado menos el disidente, once frente a uno, estaban de acuerdo en absolver a la mujer, que ha admitido que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de los cargos penales.

Preguntando por el estado de Clancy tras la anulación del juicio, el abogado dijo que "no está bien", pero preguntado por la posibilidad de que el fiscal Cruz decida encausar de nuevo a la mujer y repetir el juicio, afirmó que estará preparada. "El juez Sullivan ha indicado que estamos mirando algún momento en otoño y ella estará lista", declaró. El juez estableció una audiencia el 29 de septiembre para que las partes aborden el futuro del caso, que depende de que la Fiscalía la encause de nuevo o abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo.



“Considere un indulto”

Este martes 8 de septiembre, el jurista se dirigió a Trump. "Señor presidente, tendría esperanza de que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto", dijo Reddington en el programa Good Morning America, recordando que el mandatario se ha interesado por el caso y ha opinado sobre él. La Casa Blanca indicó a los medios que los indultos presidenciales corresponden solo a condenas federales, por lo que la petición de la defensa resultó ser más simbólica que práctica, según constató el propio abogado.



En declaraciones al medio WBZ, Reddington afirmó que su objetivo era "buscar ayuda de Trump", aunque se trate de un caso estatal y no federal, si este cree que merece una "intervención", y sugirió que puede influir en el fiscal encargado, Tim Cruz, que es del Partido Republicano. Reddington inicialmente dijo confiar en un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía que pueda evitar otro juicio, pero a este segundo medio le indicó su rechazo a un acuerdo de culpabilidad para Clancy, señalando que "no merece la cárcel, porque estaba enferma" cuando mató a sus hijos.



Clancy, una antigua enfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, en enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada. La mujer admite que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de asesinato, alegando que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto. El viernes 4 de septiembre, tras la anulación del juicio, Trump dijo que había seguido el mediático caso y comentó que Clancy "hizo una cosa horrible". Añadió que "tendrá un precio, será una institución mental o la cárcel, o algo".

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AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL