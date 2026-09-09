"Presunto cartel de títulos": Senadora que denunció a Juliana Guerrero pide que siga investigación

Luego de que Juliana Guerrero admitiera que si participó en un esquema para obtener falsos títulos universitarios para así ser nombrada como viceministra en el Ministerio de la Igualdad durante el Gobierno de Gustavo Petro, la senadora Jennifer Pedraza, que hizo la denuncia en el primer momento, habló en entrevista sobre cómo ve este proceso y enfatiza en qué no debe ser el final.



La hoy senadora por el partido Dignidad y Compromiso aseguró en diálogo en Noticias Caracol En Vivo que "quizás lo más triste de esta historia es que el Gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro, hasta el último día de su gobierno decidió no solo defenderla, sino mantenerla a ella como su delegada en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pública del César, de la UPC".

Pedraza fue quien denunció las irregularidades en los títulos de Guerrero y la extraña velocidad con la que se graduó. Asimismo, la senadora fue denunciada por Guerrero ante la Corte Suprema tras las denuncias. "Juliana Guerrero va a tener pues al parecer una pena de privación de la libertad que va a poder pagar desde su casa. A mi parecer esta es una sanción pues digamos que no se corresponde con la gravedad de las actitudes que nosotros vimos en este proceso en donde además ella no asistió de manera permanente a las audiencias que se convocaban", explicó.



La responsabilidad de la Fundación San José

La senadora enfatizó en la responsabilidad de la Fundación San José. "Las personas que ella mencionan esta declaración casi que exculpándola o la o apartándolas del caso y como diciendo que ellos no tienen nada que ver, son precisamente personas que yo también he vinculado a esta investigación pidiéndole al Ministerio de Educación que revise las universidades y fundaciones universitarias que tienen relación con este entramado de corrupción".

Durante la investigación en el caso de Juliana Guerrero se pidió que se investigara a la Fundación San José, esto llevó en la condena del exsecretario de esa institución, Luis Carlos Gutiérrez. "Nosotros ya demostramos como este patrón de títulos emitidos sin haber presentado las pruebas a Saber Pro era sistemático en la Fundación Universitaria de San José. Demostramos que los verdaderos dueños de la San José, además tienen otras instituciones de educación superior y esta es la hora en la que el Ministerio de Educación no ha adelantado una investigación profunda sobre quiénes están rentando y ganando en este esquema de estafa", añadió la senadora.



La senadora asegura que quieren que esta investigación trascienda el nombre de Juliana Guerrero y pidió que se "hable de quienes están detrás de esta de este presunto cartel de títulos universitarios. Entonces, sí me parece grave que la Fiscalía no les haya vinculado al proceso porque pues estos títulos falsos no se emitieron solos, no se vendieron solos, no se garantizaron solos. Aquí tiene que haber un esquema que supere incluso al secretario general de la San José porque como lo hemos demostrado, son varios los títulos irregulares que emitió la Fundación Universitaria de San José y aún así sigue admitiendo estudiantes de primer semestre como si aquí no hubiera pasado nada".

