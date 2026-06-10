Armando Benedetti frente a resolución que pide suspender al presidente Petro: “Es un despropósito”

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló con Noticias Caracol sobre la resolución de la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, en la que pide la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política.

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El auto, que habría sido radicado hoy en el Congreso, contempla que la suspensión sea solo hasta que terminen las elecciones de segunda vuelta, en las que Colombia elegirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella al nuevo presidente del país.



“El Senado es el único que podría tomar la decisión”

Benedetti expresó que el auto presentado por la representante Arizabaleta “es un documento que en derecho no existe en nuestra jurisdicción, ni en la Constitución ni en la ley”.

Explicó que para que esta petición se pueda aplicar “se necesita al Senado. La Comisión de Acusaciones actúa como una comisión de instrucción, la plenaria de la Cámara actuaría como un ente acusador, ya sea en lo disciplinario o en lo penal, y el Senado es el único que podría tomar la decisión”.



“Estaría muy mal que un solo representante pueda suspender al presidente de la República y lo hace con base en la ley. Y la Constitución dice que para suspender al presidente de la República tiene que hacerse con el Senado de la República. Está por fuera de la ley, está por fuera del derecho, no da a lugar eso que puede suceder”, añadió.



Insistió en que “hay un solo camino y no se ha emprendido el camino. La Comisión de Acusación tiene que llamar a indagatoria al presidente, tiene que surtirse un proceso dentro de lo penal”. (Lea también: Esto dicen expertos y congresistas sobre la resolución que pide suspender al presidente Petro)



¿Estrategia del Gobierno nacional para revictimizar al presidente?

El ministro del Interior fue enfático en responder que no frente a esta pregunta. “Es lo contrario, es una persecución lo que hay contra el presidente de la República por tratar de expresarse libremente cuando quiere defender su gobierno o quiere defenderse a sí mismo”, aseveró.

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Y agregó: “¿Cómo vamos a hacer este show para salir golpeados nosotros? El que diga eso es un aficionado a la vida y un buen libretista de novela”.

Sobre el hecho de que el documento para pedir la suspensión de Petro fuera presentado por una representante del partido de Gobierno, Benedetti expresó que “algo grave tuvo que haber pasado para que alguien del Pacto Histórico atente así contra el mismo presidente de la República, lo persiga, le quiera quitar sus derechos por fuera del derecho quiera inhibir que el presidente se pronuncie”.

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“Es muy loco, nunca había pasado esto”, dijo, agregando que es amigo de la presidenta de la Comisión de Acusación “y después de lo que ha hecho tengo que ser más respetuoso con ella y cuidar mucho el acercamiento que hago con ella, pero me parece que es un despropósito hasta ahora”.

Sobre la presunta participación en política del presidente Petro, el ministro consideró que “cuando atacan al candidato atacando su gobierno, él tiene que defender su gobierno y va a ser muy subjetivo en la forma de defenderlo. Él lo que ha hecho es defenderse él mismo de los ataques y también al Gobierno nacional, luego no ha habido participación en política”.

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