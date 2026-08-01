Declaran insubsistente a Angie Rodríguez del Fondo de Adaptación: su abogado presentará una tutela

Luego de las denuncias de Angie Rodríguez sobre presunta corrupción dentro del gobierno Petro, un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, declaró insubsistente a la exsecretaría del Dapre en el Fondo de Adaptación. Por su parte, la defensa de Rodríguez anunció que presentará una tutela debido a que el Gobierno nacional tomó esta decisión mientras ella estaba incapacitada.

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Anteriormente, el presidente Petro había solicitado retirar a Rodríguez de la gerencia de este Fondo “por incompetente”, al argumentar que es una paciente psiquiátrica. Por estos señalamientos, el abogado de la mujer, Wilson Ruiz, dijo que denunciaría al mandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que "se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra (...) Angie Rodríguez NO está sola, vamos (a) acompañarla jurídicamente”.

Una de las denuncias de Rodríguez tiene que ver con una supuesta “red de mujeres que creían que eran las que mandaban” dentro de la Casa de Nariño. “No es solamente ella (Juliana Guerrero), son más. Como su nombre lo indica es una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas, y ellas ejercían presión todo el tiempo”, expresó en entrevista con Blu Radio. Afirmó que el mandatario “las hizo invencibles, o sea, era una cosa desproporcionada. Es una cosa desproporcionada con todas ellas. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo le decía a mi equipo de trabajo, yo sé, porque esto se viene calando desde hace varios meses diciendo que a ella (a Angie) hay que decirle que está loca, porque ellos sabían que yo tenía pues un tema de ansiedad y depresión, pero la línea es ‘ella está loca’ para desmeritar mis denuncias y que yo no los ponga ante la luz pública”.



Además, dijo que Petro ha sido su “mayor victimario” y lo cuestionó por “utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona, no solamente me afecta a mí, sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de seres humanos que viven con ansiedad y depresión. Ese mensaje no está bien”.



Tras estos señalamientos, el mandatario reaccionó a través de sus redes sociales expresando que “solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada". Además, dijo que "no conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico, debí sacarla pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia, me lo impidió y la trasladé al Fondo de Adaptación".

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Por el momento no se conocen avances de estas denuncias. No obstante, el abogado de Angie Rodríguez aseguró que ella estuvo siendo extorsionada y recibiendo amenazas de muerte, al parecer, por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para que ella trasladara recursos del Fondo de Adaptación y se los entregara. Según él, hay pruebas en chats de WhatsApp y llamadas telefónicas. “Estamos aportando las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo.

LAURA VALENTINA MERCADO

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