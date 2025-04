Participante de Yo Me Llamo hace llorar a Amparo Grisales al entregarle un regalo especial

Un emotivo momento se vivió en el más reciente capítulo de Yo Me Llamo, cuando un de los imitadores del programa terminó su presentación y decidió hacerle un regalo especial a Amparo Grisales, jurado del programa . El cantante le explicó a la actriz colombiana el motivo por el que él y su familia querían que ella tuviera este importante objeto; ella también lloró al conocer la historia y recibir el presente.

¿Qué regalo le dieron a Amparo Grisales en Yo Me Llamo?

Fue el participante Yo Me Llamo Eduin Caz el que impresionó a la 'Diva de Colombia' con su detalle, luego de una presentación en el escenario que también la hizo erizar. Al terminar su show, el imitador le preguntó a Grisales si notaba algo extraño en su atuendo, así que ella le solicitó que se acercara a la mesa de los jurados para examinarlo. En ese momento el participante empezó a hablar de sus tatuajes.

Resaltaba especialmente uno de una estrella con el número 111 en su abdomen y el cantante explicó que tiene un significado especial para Eduin Caz, el cantante original, por una estrella que ganó en Texas junto a Grupo Firme. Pero también mostró que en su cuello tiene tatuado el 11:11 y detalló que "tiene que ver con mi hermano, con todo el tema de su fallecimiento, de su vida"; a lo que la jurado respondió diciendo que "yo también tuve un hermano que falleció ".

En ese momento, el imitador de Eduin Caz le revela a Amparo Grisales que le tiene un regalo por parte de su familia. Se trata de un collar tejido a mano con la imagen de la Virgen de Guadalupe. "Esta noche quiero hacerte un detalle Amparito, con todo el cariño. Este detalle de mi familia, bendecido, y quiero que lo tengas tú porque lo hicieron mis hermanas y mi mamá y me hace acordar mucho de mi hermano. Sé que tú también tienes un ángel en el cielo", expresó el participante al hacerle el detalle a la jurado del programa.

Publicidad

El detalle conmovió bastante a la actriz, quien se levantó de su silla y recibió el collar mientras abrazaba al participante. Las lágrimas afloraron en el momento por recordar a su hermano, un hombre muy importante en su vida. "Gracias, te quiero mucho. Están juntos allá", expresó Grisales refiriéndose a su hermano y al del participante. Por su parte, Yo Me Llamo Eduin Caz agregó que "tiene a la 'morenita' y a San José para que te protejan".

Las reacciones de las presentadoras al regalo de Eduin Caz para Amparo Grisales

Detrás de bambalinas, Laura Acuña y Melina Ramírez , presentadoras del programa de imitación, reaccionaron bastante emocionadas al detalle que tuvo el participante con la jurado del concurso. "Qué cosa tan bonita, qué bendición tan grande la que le acaba de traer a Amparo, con la Virgen de Guadalupe, qué belleza", expresó Laura Acuña, mientras que Melina Ramírez dijo "qué bonito regalo".

Publicidad

Otros regalos que ha recibido Amparo Grisales en Yo Me Llamo

El regalo que hizo llorar a Amparo Grisales en primer capítulo de Yo me llamo de Caracol - Caracol Televisión

Esta no es la primera vez que Amparo Grisales recibe un regalo especial en medio de un capítulo de Yo Me Llamo , al empezar esta temporada, uno de los participantes sorprendió a la actriz con un especial detalle inspirado en una de sus mascotas, un perrito que falleció. El imitador de Ricardo Arjona le dijo a Amparo: "De parte mía y de aparte de todos aquellos que no tienen voz, de todos los peluditos". A lo que la jurado gritó de emoción y mostró que era una pintura de su perrito, Tanguito, que murió hace 7 años.

Además, César Escola también sorprendió a Amparo Grisales con múltiples regalos en uno de los capítulos, desde flores, chocolates, peluches y hasta una matera con la intención de que la actriz lo perdonara luego de una fuerte pelea que tuvieron en uno de los programas .

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co