Astronomer abre una investigación a su CEO tras supuesta infidelidad durante concierto de Coldplay

La compañía Astronomer anunció este viernes que abre "una investigación formal" sobre el video en el que su CEO, Andy Byron, aparece abrazando a una directiva de la propia empresa que no es su esposa durante un concierto de Coldplay en Boston y luego ambos escondiéndose de la cámara, en lo que se ha convertido en uno de los episodios más virales de este mes. La compañía, hasta este jueves una virtual desconocida, publicó este viernes un comunicado en su cuenta de X en el que señala que se guía por ciertos "valores" y que de sus directivos "se espera que cumplan los requisitos tanto de conducta como de rendición de cuentas".

Aunque no anuncia ninguna medida disciplinaria contra su gran jefe, sí dice que "abrió una investigación sobre el asunto" y que proporcionará más detalles "pronto". También puntualiza que el comunicado que este jueves circuló en el que Andy Byron supuestamente pedía disculpas por "un error personal" es falso: Byron -asegura la compañía- "no ha publicado ningún comunicado, y los informes que digan lo contrario están equivocados".

Por último, Astronomer aclara otra confusión: dice que su vicepresidenta de Recursos Humanos, Alyssa Stoddard, no estuvo en el concierto, y por tanto no es ella -como se ha publicado en varios medios- la joven que se sonroja ante la cámara y se lleva una mano a la cara cuando Byron y su supuesta amante son captados 'in fraganti' por la cámara, ante la vista de los miles de asistentes al concierto de Coldplay en Boston. "Alyssa Stoddard no estuvo presente en el evento y ningún otro empleado apareció en el video", se lee en el comunicado, en el que, sin embargo, no se aclara quién sería la mujer que aparece con el CEO.

"Uy, mira a esos dos: O están teniendo una aventura o son muy tímidos", dijo ante el público Chris Martin, cantante de Coldplay, en el video que ya lleva acumuladas más de cincuenta millones de reproducciones.

Byron es el CEO o Chief Executive Officer (director ejecutivo) de la empresa de Astronomer, que se dedica a la infraestructura de datos. De acuerdo con información compartida por el medio estadounidense Men's Journal, Byron lleva más de dos años en ese cargo. Antes trabajó para la empresa Lacework en la ciudad de Mountain View, estado de California. También fue director de ingresos de Cybereason en el área de Boston, director ejecutivo de la empresa Fuze y vicepresidente de ventas de BMC Software. De igual forma, hizo parte de otras empresas como BladeLogic y VeriCenter. En cuanto a su formación académica se sabe que asistió a Providence College, ubicada en Providence, Rhode Island.

