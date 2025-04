Mabel Cartagena reveló los motivos por los que se retiró las prótesis mamarias: "Me sentía vulgar"

Mabel Cartagena se unió a las famosas que en los últimos años han decidido retirarse las prótesis mamarias por diferentes motivos, entre ellos el síndrome de Asia . La famosa presentadora e influencer recientemente explicó sus motivos y detalló que pasó casi dos décadas utilizando implantes, hasta que llegó a un punto de su día a día en el que sintió que no se veía bien con ellos.

¿Por qué Mabel Cartagena se retiró los implantes?

Recientemente, la barranquillera concedió una entrevista al programa El Klub de la emisora La Kalle en el que habló de su estilo de vida en la actualidad, en el que ha encontrado en los tips de organización y limpieza en el hogar su nicho de contenido para las redes sociales, convirtiéndose en una de las influenciadoras más reconocidas en este ámbito. En medio de la conversación, la famosa también habló de las intervenciones en su cuerpo y el motivo por el que decidió retirarse los implantes.

"Me cansé de verme como la chicholina, de pronto no tenía las prótesis más grandes del mundo, pero ya después de dos hijos, después de la lactancia, pues obviamente se caen", empezó explicando la famosa Mabel Cartagena . La influenciadora de 42 años señaló que su decisión principalmente estuvo basada en un tema estético, pues llegó un punto de su vida en el que no le gustaba cómo se veía con las prótesis. Afortunadamente, recalcó que a lo largo de sus casi 20 años con los implantes no llegó a sufrir ningún tipo de complicación por los mismos.

Cartagena reconoció que llegó un momento en el que no le gustaba lo que veía en el espejo. "Yo creo que la palabra sí es que me sentía vulgar, de pronto la gente no me veía así, pero yo personalmente me veía al espejo y decía: 'no me gusta, el escote se me ve muy llamativo' y ya yo era mamá". También explicó que, en un primer momento, a sus 20 años tomó la decisión de aumentar el tamaño de sus senos por que quería "sentirme sexy" y ahora le parece que tiene otras prioridades.

"Todas pasamos por esos momentos, pero ya yo había quemado esa etapa yo dije: 'ya no quiero, yo estoy en otro rol' y me cansé". Mientras Mabel Cartagena empezaba a sentirse incómoda con sus prótesis mamarias por un tema estético, según detalló en el programa, entró el confinamiento por la pandemia del covid-19 y en ese entonces empezaron a aparecer muchas famosas con testimonios sobre el síndrome de Asia a causa de las prótesis mamarias. "Yo no quiero pasar por eso, yo llevaba 19 años con prótesis, ya me las parrandié".

La influenciadora detalló que al conocer las historias de diferentes famosas afectadas por este tema, como Lina Tejeiro , se sintió mucho más decidida para retirarse sus implantes y así fue en octubre de 2020. "Me las retiré y la verdad es que yo me siento muy chévere", aseguró.

¿Qué es el síndrome de Asia?

Implantes mamarios, síndrome de Asia Getty Images

Según expertos, se trata de una reacción inflamatoria y poco frecuente por causa de una sustancia extraña en el organismo. "En el caso de las prótesis mamarias, la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, por lo que no es exclusivo de los implantes mamarios", señala la Sociedad Argentina de Mastología.

Además, este grupo de expertos sostuvo que, hasta el momento, no es posible identificar el síndrome de Asia mediante exámenes de laboratorio. "No existen exámenes de laboratorio que lleven al diagnóstico. La presencia de autoanticuerpos y algunos marcadores en sangre pueden asociarse con el desarrollo de la enfermedad. Pero no son muy específicos", argumentó la Sociedad Argentina de Mastología.

