Causa polémica al decir que sus papás deben mantenerlo porque “me obligaron a nacer”

Un joven de 21 años, identificado como Hassan Azteca, se ha hecho viral al compartir una opinión polémica, en la que considera que sus papás deberían mantenerlo.

“Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento”, así empezó el video.

Luego, añadió que “no tiene sentido que mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años (y) ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan”.

Video dividió opiniones en redes sociales

Aunque Hassan explicó en la descripción del video que su comentario era solo “humor”, internautas reaccionaron con opiniones divididas: “Madre mía, ¿cómo deberían ser el resto de espermatozoides si este fue el mejor? 😂”, “Siempre trato de explicarle eso a mis padres 🤣 y se enojan. Dicen que tengo que estar agradecida porque me dieron la vida 🤣”, “Ellos tampoco querían un hijo así, pero no hay forma de saber cómo serán los hijos 😢”, “No veo fallas en esa lógica” y “Mamás, por favor, no olviden tomar sus vitaminas😌”.

Este video es viral y acumula cerca de 4 millones de reproducciones.

