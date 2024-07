Con pulgas y garrapatas: así encontró un conductor de SITP la silla de un bus

Un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, SITP, grabó y narró una situación poco usual luego de que una pasajera alertara sobre la presencia de garrapatas y pulgas en una de las sillas del bus.

"Esta mañana, una usuaria me hace la recomendación y me dice 'señor, conductor, ustedes son unos cochinos. Mire eso está lleno de pulgas, de garrapatas'", contó el conductor mientras grababa la situación.

A través de su cuenta de TikTok, el conductor manifestó su molestia con esta situación.

"Esta es la razón por la que no se deben subir los animales a las sillas. Resulta que uno no les prohíbe el ingreso de sus animales y mascotas al servicio público, pero ustedes los pueden sentar en el piso. Pero si usted los sienta en una silla, eso se llena de pulgas y garrapatas”, comentó el hombre.

El video, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, muestra al conductor verificando la queja de la pasajera y encontrando efectivamente los animales.

Con tono jocoso, el conductor comentó: “Por más aseo que se haga, ahí queda eso. Entonces usted va a llegar a su casa con una rasquiña o con un pulguero y su esposa lo primero que le va a decir es dónde carajos estabas".

Los internautas fueron los primeros en reaccionar dejando todo tipo de comentarios: "Me activó un nuevo miedo en la vida", "Me dio piquiña de ver eso" y "Nueva inseguridad, ahora tengo que revisar si sentarme en la silla o no".

