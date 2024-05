¿De qué color son realmente los extraterrestres? Científicos muestran que no son verdes

Durante décadas, la cultura popular ha pintado a los extraterrestres de verde, pero un reciente estudio científico está desafiando esta paleta de colores. La Universidad de Cornell publicó una investigación en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que sugiere que, si los marcianos existen, es probable que no tengan esta tonalidad.

¿De qué color son los extraterrestres?

Los extraterrestres serían morados, según científicos - Hecha con Copilot

El estudio se basa en la premisa de que la vida en otros planetas, especialmente aquellos que orbitan alrededor de estrellas enanas rojas, podría depender de un tipo de fotosíntesis que favorecería el color violeta. En la Tierra, la clorofila absorbe la luz roja y azul para la fotosíntesis, reflejando el verde, pero en otros mundos las condiciones podrían ser diferentes.

Los científicos analizaron bacterias púrpuras, tanto sulfúricas como no sulfúricas, que utilizan el rojo y el infrarrojo de baja energía en un proceso similar a la fotosíntesis. Estas bacterias podrían ser un indicativo de cómo la vida podría evolucionar bajo la luz de estrellas diferentes al Sol.

El estudio también hace referencia a la Tierra primitiva, que pudo haber estado dominada por bacterias pigmentadas de color púrpura, lo que sugiere que la vida extraterrestre podría seguir un camino evolutivo similar.

Este descubrimiento no solo cambia la forma en que imaginamos a los seres de otros mundos, sino que también podría influir en la búsqueda de vida extraterrestre. Los astrónomos comenzarían a buscar la "huella luminosa" de estas bacterias púrpuras en exoplanetas, lo que nos acercaría un paso más a responder la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo?

¿Cuánto mide aproximadamente un extraterrestre?

La pregunta sobre el tamaño de los marcianos ha intrigado tanto a científicos como al público en general. Según un estudio matemático realizado por Fergus Simpson, de la Universidad de Barcelona, si la vida extraterrestre existe y es similar a la vida en la Tierra, estos seres podrían ser bastante grandes, con un peso promedio cercano a los 314 kilogramos.

Por otro lado, en la cultura popular y en informes de encuentros cercanos, los extraterrestres conocidos como "greys" o "grises" son descritos típicamente como seres humanoides de aproximadamente 2.30 metros de altura.

Cabe aclarar que estas descripciones varían ampliamente y son especulativas, ya que no hay evidencia concreta de la existencia de vida extraterrestre ni de su apariencia física.