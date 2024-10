Dejó su trabajo para vivir como esposo mantenido: juega todo el día y no ayuda en la casa

Muchas parejas llegan a acuerdos para que uno se quede en casa, encargándose de las labores del hogar, y otro sea el que provea económicamente a ambos. Aunque esta es una dinámica común, cibernautas quedaron sorprendidos al conocer el caso de un hombre que habla abiertamente de su vida como esposo mantenido, un acuerdo con el cual puede dedicarse a los videojuegos todo el día.

>>> Le recomendamos: Mujer confesó que ayuda a su hija a serle infiel a su esposo: "Es mi actividad favorita"

Ella trabaja para mantenerlo

Se trata de Sudden Fantasy, un hombre de origen chino cuya esposa japonesa se encarga económicamente de él. Gracias a su poco usual historia, obtuvo más de un millón de seguidores en la plataforma Douyin, donde da detalles de su vida como mantenido.

De acuerdo con el diario WION, el sujeto aseveró que llegó a Japón hace 8 años y, pese a que en este país se considera que los hombres deben ser los proveedores del hogar, hoy disfruta de su vida al lado de su esposa, Fenghua, quien es una mujer "con buena educación y empleo".

Publicidad

Al parecer, la joven viene de una familia adinerada japonesa, por lo cual, al principio de su relación, ni siquiera pensó en salir con ella, ya que él tenía varios problemas económicos al punto que le costaba incluso conseguir para comer.

En ese momento, Fenghua le dio la mano, ayudándolo con la compra de víveres y a pagar su matrícula. Tras dos años de noviazgo, la pareja dio el salto y se aventuró a una vida de casados.

Publicidad

Recibe una jugosa mesada

Para muchos lo que causa controversia no es que él sea un hombre, sino que ha admitido públicamente que casi no ayuda en las tareas del hogar y se dedica todo el día a los videojuegos.

En sus videos, el hoy desempleado esposo aseguró que los domingos se queda con ella en la cama hasta medio día para que su pareja no sienta ansiedad de levantarse. Además que, aunque no trabaja en una empresa, se mantiene al lado de ella para que no se "enoje".

"Él compartió que su esposa tiene un frasco en la casa que contiene 260.000 yenes (más de 7 millones de pesos colombianos) para sus gastos diarios. Él dice que ni siquiera piensa en devolvérselo porque eso la 'haría llorar'", destacó el informativo.

Para él, ser un hombre bien mantenido ayuda a sus vidas, teniendo una relación donde la comprensión y el amor mutuo son la clave del éxito.

Publicidad

El esposo mantenido dijo que se mantiene al lado de su pareja para que ella no se "enoje". SCMP

>>> Puede interesarle: Esposo le compró isla privada para que pudiera usar traje de baño: "La mejor inversión"