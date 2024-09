Descubrió que su esposo le fue infiel con una enfermera y lo expuso en redes sociales

En Tucumán, Argentina, una mujer decidió llevar su dolor y enojo a las redes sociales luego de descubrir que su esposo, un médico, le fue infiel con una compañera de trabajo. El escándalo no tardó en volverse viral después de que la mujer lo expusiera en redes.

Todo comenzó cuando la esposa encontró mensajes entre su marido y una enfermera, donde se revelaban detalles íntimos de su aventura. En lugar de confrontar a su pareja en privado, la mujer decidió exponer la traición compartiendo capturas de pantalla en redes sociales.

"Estoy destrozada por creer fiel a la persona que le brindé años de mi vida y que también era intachable para mí. Esta clase de hombres no merecen el respeto de su esposa e hijos", expresó la mujer en la publicación.

Los mensajes, de carácter explícito, evidenciaban que la relación se había desarrollado incluso en el lugar de trabajo, en momentos posteriores a las cirugías.

La esposa, visiblemente dolida, acusó a su esposo de destruir su matrimonio y responsabilizó a la enfermera, a quien describió como una joven sin escrúpulos. La calificó como una "mocosa" que había provocado la ruptura de su familia, y le sugirió que abandonara a su marido debido a su edad.

Las capturas de los mensajes no tardaron en propagarse en redes sociales, generando todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios apoyaban a la mujer por su valentía al denunciar la situación, otros criticaban el hecho de exponer públicamente a los implicados, advirtiendo sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones.

La esposa no solo reveló el nombre de la enfermera, sino que también compartió su fotografía, lo que generó aún más polémica. En respuesta, la joven involucrada decidió romper su silencio, intentando dar su versión de los hechos.

"No pido que me entiendan ni que tengan empatía. Hice mal en meterme con él sabiendo que era casado. Le di todo porque lo amo. Dejé a mi novio por él pensando que él haría lo mismo por mí, ya que decía que me amaba y quería estar conmigo. Me moría cada vez que lo veía con la mujer sabiendo que él me decía que la dejaría para estar conmigo", explicó la mujer en sus redes.

Horas más tarde, la misma esposa reveló que el hombre no solo la engañó con su compañera de trabajo, también le fue infiel con otra mujer, quien tenía conocimiento de la situación.

