EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Él es el hombre que pasa más de 33 horas acostado y se ganó el titulo del más "perezoso" del mundo

Él es el hombre que pasa más de 33 horas acostado y se ganó el titulo del más “perezoso” del mundo

Superó a 239 participantes, se ganó el apodo y un premio de más de un millón de pesos colombianos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de nov, 2025
Hombre pasa más de 33 horas acostado y se gana el titulo del más “perezoso” del mundo: así lo logró
El evento se transmitió en vivo-
Canva

