Video| Japonesa 'enamorada de Colombia' causa revuelo en redes sociales por tatuarse a Diomedes Díaz

Los tatuajes son, para muchos, una forma de expresarse, mostrar valores o reflejar su personalidad. Para otros, son una forma de arte e identidad. Ahora, esta expresión se hizo viral recientemente cuando una joven japonesa causó gran revuelo en redes sociales tras tatuarse el rostro del célebre cantante de vallenato Diomedes Díaz.



En un video que circula por Instagram, se ve cómo el tatuador realiza cuidadosamente la imagen del artista sobre la pantorrilla de la joven, siguiendo una fotografía de Díaz, mientras de fondo suena vallenato. La publicación ha superado los 62 mil 'me gusta' y acumula más de dos millones de visualizaciones, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Algunos seguidores se lo tomaron con humor, entre los miles de comentarios, una persona bromeó: “¿No le hará daño hacérselo así? Sin su 'celveza'”. La joven incluso preguntó a sus seguidores si “merecía el papel colombiano”, refiriéndose a la identificación nacional, a lo que un usuario respondió: “¡Con eso ya tiene derecho a Sisben!”. Otros con el mismo ingenio aseguraron que incluso podría acceder a servicios financieros como Nequi.

Su pareja sentimental, quien fue el que publicó el video, escribió: “Japonesa enamorada de Colombia, comenten si ella se merece los papeles colombianos. ¡YO Y DIOMEDES DECIMOS QUE SÍ, SÍGANOS MANO!”.



Sin embargo, algunos usuarios criticaron la decisión, sugiriendo que el impulso de tatuarse al artista podría haber sido más de su pareja que de ella: “Espero no sea real… no se dañe la piel solo por likes, mejor hubiera sido un tatuaje del Bucaramanga”, escribió una internauta.



Mientras tanto, otros afirmaron que el tatuaje podría ser temporal, un truco para ganar vistas o seguidores, o incluso generado por inteligencia artificial.

Por ahora no se ha confirmado si el tatuaje es real, aunque algunos, de forma crítica, no dudaron en calificar la decisión de la joven como “ignorante”, señalando la vida polémica del cantante, marcada por excesos de alcohol, drogas, diferentes infidelidades y una condena por homicidio.

¿Quién es la mujer asiática que se tatuó el rostro de Diomedes Díaz?

Tomone, la joven japonesa detrás del tatuaje, es conocida en redes como Motomami Mone, tiene 23 años y es originaria de Tokio. Desde que llegó a Colombia se ha mostrado entusiasta del país y especialmente del Atlético Bucaramanga.

Actualmente, es reconocida por compartir en redes su estilo de vida, diferencias culturales con su novio colombiano, humor y su pasión por el fútbol, por lo que la elección de tatuarse a Diomedes Díaz no se trató de una casualidad.



¿Por qué fue condenado el 'Cacique de la Junta'?

Aunque el cantante es considerado una figura importante del vallenato, su vida estuvo marcada por la polémica. En 2003, Díaz fue condenado por la muerte de Doris Adriana Niño García, de 27 años, quien fue encontrada sin vida en 1997 tras haber estado en compañía del artista.

La condena fue de 12 años y 6 días de prisión, durante los cuales por mucho tiempo el cantante estuvo prófugo, escondido en la finca “El Limón”, bajo control de grupos paramilitares. Algo que causó indignación en los familiares y, por lo que este caso es tan polémico.

Tiempo después, Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los escándalos, su legado musical sigue presente y su imagen continúa generando polémica, como lo demuestra el reciente tatuaje de la joven japonesa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL