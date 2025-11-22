En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Claudia Lozano, de Noticias Caracol, cuenta drama que la tuvo al borde de muerte: "Soy un milagro"

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, cuenta drama que la tuvo al borde de muerte: "Soy un milagro"

La presentadora de Show Caracol tuvo cinco intervenciones quirúrgicas. Le contó a La Red sus días de tristeza en el hospital y la esperanza que tiene tras superar las dificultades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Claudia Lozano, presentadora de Show Caracol.
Caracol

