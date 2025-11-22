Claudia Lozano, de Noticias Caracol, cuenta drama que la tuvo al borde de muerte: "Soy un milagro"

La querida presentadora de entretenimiento Claudia Lozano fue extrañada por los televidentes de Noticias Caracol durante varias semanas por cuenta de dificultades de salud que la mantuvieron al borde de la muerte. La también modelo le contó a La Red el drama que vivió y los días de tristeza que enfrentó en un hospital.

Hace unas semanas, Lozano realizaba sus trabajos cotidianos en el canal Caracol cuando empezó a sentir intensos dolores abdominales. El calvario, conto, comenzó de manera repentina y la obligó a ir de manera urgente a una clínica. Al llegar, la situación se deterioró rápidamente; en la sala de espera, el dolor se intensificó y empezó a vomitar y a sentirse muy mal. Desde ese momento, el recuerdo es borroso: fue montada en una camilla y lo siguiente que supo fue despertar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



La gravedad del diagnóstico era extrema: el abdomen de la presentadora estaba "lleno, lleno, lleno, lleno de sangre". Una arteria se había abierto de manera súbita, provocando una hemorragia interna que acumuló tres litros de sangre en su abdomen. El tiempo fue crucial; según el médico, si hubiera llegado un poco más tarde, "creo que no estaría contando esto".



Para contener la hemorragia, fue necesario abrir el abdomen y drenar la sangre, en lo que resultó ser una cirugía que se extendió por siete horas. Sin embargo, esta no fue la única intervención. Lozano tuvo que someterse a un total de cinco cirugías debido a graves complicaciones postoperatorias. “Estuvo difícil”, contó la presentadora.

En su relato a La Red, de Caracol Televisión, reveló que sufrió una trombosis, lo que la obligó a regresar nuevamente al quirófano. Posteriormente, desarrolló una infección que requirió otra intervención. "Todos los días eran de intenso dolor", dijo.

En medio de esta lucha, se sumó el contexto de una enfermedad que la ha acompañado durante años: la endometriosis, una condición crónica y dolorosa. Estando en la UCI, exhausta por la intensidad de la situación y por llevar tantos años con la enfermedad, Lozano confesó que sentía un profundo cansancio. Le decía a Dios: "Estoy muy cansada de sentir tanto dolor (…). Yo ya no quiero más porque ya es justo, ya ha pasado mucho, ya me ha pasado demasiado".

Sorprendentemente, la causa exacta de la hemorragia masiva nunca fue determinada médicamente, razón por la cual Claudia Lozano se considera "sin duda un milagro".



El milagro de una segunda oportunidad

Tras superar la fase más crítica, Lozano inició su recuperación en casa. El proceso fue duro; la presentadora bajó muchos kilos de peso. Afortunadamente, contó con el apoyo incondicional de su familia, con su mamá y su papá viajando a Bogotá para acompañarla, algo que, según ella, ayudó inmensamente en el proceso de recuperación.

Lozano ve su supervivencia como una oportunidad que Dios le ha dado, y está decidida a disfrutarla, a gozarse la vida y a no pensar en el mañana, dándose cuenta de que "esto es un ratico". Agradeció profundamente las oraciones de la gente y la presencia de los "angelitos" que Dios puso en su camino. “Soy un milagro y este milagro va a disfrutar la vida”, señaló.

