El reguetonero Zion es hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito en Puerto Rico

El reguetonero puertorriqueño Zion, una de las voces más reconocidas del género urbano, permanece hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito mientras conducía un vehículo todoterreno.

La noticia fue confirmada por Baby Records y Nu Form Management, disquera y agencia de representación del artista, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, ambas empresas informaron que el estado de salud del cantante se mantiene reservado, mientras el equipo médico continúa evaluando su evolución.

“Queremos agradecer el cariño, las oraciones y el apoyo de todos los seguidores de Zion”, expresaron sus representantes, al tiempo que pidieron respeto y paciencia durante el proceso de recuperación. Además, aclararon que cualquier información oficial sobre su estado será comunicada únicamente por los canales del artista.



Un ícono del reguetón que marcó una era

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, formó durante más de dos décadas el dúo Zion y Lennox, uno de los proyectos más influyentes en la historia del reguetón. En noviembre de 2024, ambos artistas anunciaron su separación, motivada, según comunicaron, por intereses profesionales y personales del cantante.



“Esta decisión busca proteger la integridad de su marca y permitir que Zion se enfoque en sus proyectos futuros”, indicó el comunicado divulgado entonces. Entre esos planes se encontraba “The Perfect Melody II”, la secuela de uno de sus álbumes más icónicos.

Pese a la ruptura, los fanáticos celebraron un emotivo reencuentro meses después, cuando Zion y Lennox volvieron a compartir escenario durante uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny, “No Me Quiero Ir De Aquí”, en el Coliseo de Puerto Rico.



Hoy, mientras la industria musical y sus seguidores aguardan por su recuperación, el artista recibe una ola de mensajes de apoyo que confirman su lugar en la memoria colectiva del reguetón.