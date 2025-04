No habrá pico y placa en Medellín durante Semana Santa 2025: ¿cuándo volverá la restricción?

La Alcaldía de Medellín ha anunciado la suspensión de la medida de pico y placa durante la Semana Santa de 2025 . Esta decisión, tomada en conjunto con los secretarios de movilidad de los diez municipios del Valle de Aburrá, busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y turistas que visitan la región durante estos días festivos. La medida estará suspendida desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de abril, mientras que el Jueves y Viernes Santo no aplicará debido a que son días festivos.

La suspensión del pico y placa tiene como objetivo principal reducir las dificultades de movilidad para los viajeros que ingresan y salen de la ciudad, así como para aquellos que se desplazan dentro del área metropolitana. Durante estos días, se espera una disminución significativa del parque automotor, lo que permitirá una circulación más fluida y menos congestionada.



Preparativos de seguridad y movilidad en Medellín durante Semana Santa

Para garantizar la seguridad y el orden durante la Semana Santa, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Medellín han implementado un plan de refuerzo que incluye la presencia de 550 policías adicionales en la ciudad. Además, se contará con la operación de más de 3.000 cámaras de vigilancia y el despliegue de patrullajes especiales en lugares turísticos y religiosos de alta afluencia.

La Secretaría de Movilidad también ha dispuesto un dispositivo logístico que incluye 200 agentes de tránsito, 120 motocicletas, 10 grúas, 5 camiones y 10 patrullas. Estos recursos estarán distribuidos en siete puestos de control diarios ubicados en las entradas y salidas de la ciudad, las terminales de transporte norte y sur, la vía Las Palmas y la vía al corregimiento Santa Elena.

La suspensión del pico y placa durante la Semana Santa no solo beneficiará a los residentes y turistas, sino que también facilitará el comercio en la ciudad. Al permitir una mayor movilidad, se espera que los negocios locales experimenten un incremento en la actividad comercial, especialmente en sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio minorista.

La medida también busca evitar que los turistas que visitan Medellín durante la Semana Santa se vean afectados por las restricciones de movilidad. Esto es particularmente importante dado que la ciudad recibe un gran número de visitantes durante estos días, atraídos por sus eventos religiosos, culturales y turísticos.



¿Cuándo vuelve el pico y placa en Medellín?

La medida del pico y placa se reanudará el lunes 21 de abril, conocido como el Lunes de Pascua. A partir de esta fecha, la restricción volverá a aplicarse en las condiciones habituales del primer semestre de 2025. Los conductores deberán recordar que la medida continuará operando con las sanciones correspondientes para quienes la incumplan.

Las sanciones por incumplimiento del pico y placa incluyen una multa de 711.750 pesos y el riesgo de inmovilización del vehículo. Es importante que los conductores estén atentos a las rotaciones de los días y números afectados por la medida para evitar inconvenientes.



¿Cómo funciona el pico y placa en Medellín?

El pico y placa en Medellín rige de lunes a viernes, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Durante este periodo, los vehículos afectados por la restricción no pueden circular en el área urbana de la ciudad, exceptuando los cinco corregimientos. Los días festivos y fines de semana no se aplica la medida, permitiendo una mayor movilidad en esos días.

La rotación de los dígitos afectados por el pico y placa se establece semestralmente mediante un decreto de la Alcaldía de Medellín. Para el primer semestre de 2025, la restricción se aplica de la siguiente manera:



Lunes: 3 y 4

Martes: 2 y 8

Miércoles: 5 y 9

Jueves: 1 y 7

Viernes: 0 y 6

Excepciones al pico y placa en Medellín

Algunos vehículos están exentos de la medida de pico y placa en Medellín. Entre ellos se encuentran las ambulancias, carros de bomberos, grúas, vehículos de servicio público, vehículos eléctricos e híbridos, y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad. Además, los taxis tienen una restricción especial que se aplica una vez cada dos semanas, según el último dígito de la placa.

