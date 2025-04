Ella es Natalia Palomares, la bailarina de Shakira que estremece las redes sociales y los conciertos

Shakira ha demostrado una vez más por qué es una de las artistas más importantes de la industria musical a nivel mundial, llenando conciertos en diferentes países. La colombiana ha cumplido con su gira Las mujeres ya no llora, con estadios llenos, a pesar de que hace siete años no realizaba conciertos. Sin embargo, no solo el talento de la barranquillera está siendo aplaudido en los shows, quienes la acompañan también se están llevando la atención de los fanáticos.

La gira de Shakira ya ha pasado por Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México, a pesar de algunos imprevistos en Perú, Chile y Colombia , ha sido todo un éxito para la colombiana con su más reciente álbum. A través de redes sociales se han hecho tendencia los videos que no solo enfocan a la colombiana, sino a una de las bailarinas que la acompaña en todos sus shows. Muchos internautas se preguntan por su origen, quién es y cuánto tiempo lleva trabajando con 'La loba'.

¿Quién es la bailarina de Shakira que se roba el show?

Se trata de Natalia Palomares, una bailarina nacida en España, país en el que Shakira vivió por más de una década junto a su expareja Gerard Piqué y donde también nacieron sus hijos Milan y Sasha. Son múltiples los videos en los que los internautas enfocan a Natalia en medio de los shows de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y la destacan por su belleza y talento al estar al lado de la colombiana.

Bailarina de Shakira brilla en las redes sociales - Foto: @natotonel

Según las redes sociales de Palomares, la mujer es una bailarina y coreógrafa muy destacada en España y el mundo, por lo que no es una sorpresa que actualmente haga parte de la gira de Shakira , una de las artistas más destacadas a nivel mundial. Además de la barranquillera, la española ha trabajado con artistas como Rosalía, Nathy Peluso, Luis Fonsi, Dua Lipa, J Balvin y otros, lo que demuestra la gran trayectoria que tiene en el medio.

Así es la relación entre Natalia Palomares y Shakira

Esta no es la primera vez que la española Natalia Palomares trabaja de la mano con Shakira. De hecho, la relación entre estas dos artistas está establecida desde hace varios años, lo que demuestra que el talento de la bailarina ha sido reconocido por la cantante, buscándola en varias ocasiones para que sea su compañera en el escenario y en sus videoclips musicales. Todo inició en 2020, cuando Shakira lanzó su colaboración con Black Eyed Peas, 'Girl Like Me'.

Shakira y su equipo empezaron la búsqueda de bailarinas para este video musical en el que, además, la barranquillera bailaba y patinaba. Entre las seleccionadas estuvo Natalia Palomares. En una entrevista de hace varios años con el programa

No Puedo Tengo Ensayo TV, la bailarina reveló su emoción por trabajar por primera vez con la colombiana. "Cuando te dicen que vas a trabajar con Shakira sabes que es algo grande. Eso es un gol de la vida, para mí ha sido un gol, es de lo más grande que he podido alcanzar hasta ahora", aseguró.

Todo parece indicar que el trabajo y talento de Natalia Palomares dejó tan conforme a Shakira que la siguió llamando desde entonces. La española también participó en la coreografía y videoclip de 'Don't Wait Up', otro éxito de la colombiana, y también en 'Don't You Worry', otra colaboración con Black Eyed Peas. Asimismo, la acompañó en un video viral bailando su sesión con Bizarrap que le dio la vuelta al mundo y fue la encargada de la coreografía de 'TQG', colaboración con Karol G .

Luego de todo este trabajo, la bailarina española se ha convertido en un talento importante en el equipo de bailarines de Shakira . Es por eso que después de su trabajo en sus videos musicales, la colombiana ha decidido levarla con ella en su gira. La decisión no solo ha sido positiva para la carrera de Palomares, sino que también ha sido aprobada por el público que constantemente está destacando a la bailarina en redes sociales.

Pareja y vida personal de Natalia Palomares

Otro detalle sobre la vida de Palomares que interesa a los fanáticos de Shakira e internautas es su vida amorosa. A través de sus redes sociales la bailarina no solo comparte los frutos de su trabajo, también algunos detalles de su vida personal, especialmente lo feliz que es con su enamorada Andrea, con quien actualmente está comprometida. "Cualquier país del mundo, olor a verano y tú", escribió Palomares en su más reciente publicación con su pareja.

