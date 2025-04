Emergencia médica casi deja sin audición a Yo Me Llamo Xavi: "No tenía esperanzas de vida"

Michael Steven Uribe saltó a la fama interpretando al cantante de música regional mexicana Xavi en Yo Me Llamo 2025. Su salida dejó un fuerte sinsabor entre los fanáticos del género, ya que, para muchos, era uno de los mejores de la edición, sin embargo, el joven admite que pensaba que había llegado "demasiado lejos".

Pese a que en el escenario del Templo de la Imitación se desenvolvió como un profesional, confesó ante Lo Más Viral de Noticias Caracol En Vivo que realmente preparó el personaje para la audición, ya que se dedica a cantar, no a imitar.

Inicialmente, se iba a presentar emulando a Yeison Jiménez, pero un amigo le recomendó que, por su aspecto físico, sería mejor que preparara a Xavi, un artista que ha tenido un crecimiento rápido en la industria musical.

"Me arriesgué. Me aprendí un pedacito de la canción más viral de él, que es La Diabla, y mandé el video. Ahí empezó esta travesía", rememoró Uribe, quien admitió que se había arrepentido de haberse presentado a Yo Me Llamo, aunque todo salió mejor de lo que esperaba.

Tras su salida del programa comenzó a trabajar en un show mixto, donde combina lo mejor de la música de Xavi con su proceso personal. "Son dos salidas, dos personajes diferentes, en el que la gente se lo goza (...) quiero llenar bares, copas. Mi objetivo: llenar El Campín tres noches seguidas", describió.

Curiosamente, esta no es su primera vez participado de un reality de Caracol Televisión, pues en 2016 probó suerte en La Voz Teens. Entonces tenía 12 años y sorprendió a los entrenadores con su interpretación del tema Así Soy Yo, la cual lo llevó a ser parte del equipo de Andrés Cepeda hasta la etapa de Batallas.

La historia detrás del imitador de Xavi en Yo Me Llamo

El imitador de Xavi en Yo Me Llamo 2025, Michael Steven Uribe, fue dictaminado a temprana edad como una persona que sería sorda a raíz de una hemorragia cerebral. "Realmente yo no tenía esperanzas de vida luego fue que me diagnosticaron. Entré con fonoaudiólogo y empezaron a desarrollar el oído".

Las terapias dieron buenos frutos y la música fue uno de los elementos fundamentales en este proceso. Su familia, originaria de Chinchiná (Caldas), fue su primera fanática. Al ver su pasión, decidió apostarle todo a su sueño artístico, por lo cual se instaló en Medellín para que él pudiera tener más oportunidades.

"Estudié música becado, pasé los mejores momentos de mi vida, pero para mí no es un secreto que mis papás tuvieron que pasar por momentos muy difíciles, de humillaciones para yo poder estar ahí", confesó.

Michael Steven Uribe participó en Yo Me Llamo 2025 imitando a Xavi. Caracol Televisión

