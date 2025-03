Juliana Velásquez, la bogotana que saltó del Club 10 al Latin Grammy: "Soy tan cantante como actriz"

Muchos de los colombianos vieron crecer en televisión a Juliana Velásquez , estrella infantil del Club 10, uno de los programas más reconocidos del país en las últimas décadas. Verla, para muchos, les evoca nostalgia, sin embargo, sus sueños no terminaron cuando salió de Caracol Televisión, sino que logró potenciarse en importantes escenarios internacionales.

Con 27 años, Juliana ha labrado un considerable camino en la actuación, la música y la escritura. Durante 10 años participó del Club 10, un programa al que considera su alma mater y que trajo la época "más hermosa" de su vida.

"Le agradezco a esa época todo, haberme dado un propósito desde tan chiquita, yo decía 'quiero alegrar a la gente a través del arte, que se desconecte una hora viendo una novela', eso me lo entregó esta experiencia", describió la bogotana.

Desde pequeña vivió una realidad cercana al mundo laboral, sin embargo, admite que su familia siempre estuvo presente y lo hacía porque realmente amaba el mundo del espectáculo. Sin embargo, la transición de su imagen de niña a una actriz más adulta no fue sencilla e incluso, dice, por años le costó conseguir papeles.

¿Cómo Juliana pasó de la actuación a la música?

En diálogo con Lo Más Viral, de Noticias Caracol En Vivo, Juliana Velásquez confesó que cree que si la pandemia del COVID no hubiera ocurrido, ella no habría dado el salto a su faceta de cantante.

El respaldo de las personas impulsó a que en 2021 consiguiera el gramófono del Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. En 2024, con su proyecto Mar Adentro, volvió a ser nominada, esta vez en Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Juliana Velásquez durante La 22ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena el 18 de noviembre de 2021 en Las Vegas, Nevada. DAVID BECKER/Getty Images via AFP

Pese a que ahora está concentrada en el mundo del canto y la composición, no descarta volver a una producción audiovisual dentro o fuera del país. "Yo soy tan cantante como actriz, son dos cosas que a mí me fascinan. Volveré, estoy segura, me hace mucha falta".

¿Juliana Velásquez tiene cirugías?

Uno de los rumores que más hay en redes sobre Juliana están relacionados con los procedimientos estéticos que se ha realizado. De acuerdo con la artista, las personas creen que se ha operado el rostro en varias ocasiones, pero es algo que, por el momento, no ha hecho.

"Ya quisiera yo haber tenido plata para hacerlo. El día que se me antoje, de pronto me lo hago, pero por ahora no", comentó entre risas.

