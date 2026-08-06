Fue adoptado cuando era bebé y años después descubrió que su mejor amiga era su hermana biológica

Lo que durante años pareció una amistad nacida por casualidad terminó convirtiéndose en una historia familiar que sorprendió a todos sus protagonistas. Dave Green, un hombre adoptado cuando era un bebé, descubrió que Andrea Urmston, una de sus amigas más cercanas y compañera de trabajo, era en realidad su hermana biológica, de quien había estado separado desde su nacimiento.

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La historia ocurrió en Manchester, Inglaterra, donde ambos coincidieron mientras trabajaban en el aeropuerto de la ciudad. Sin tener conocimiento de su parentesco, desarrollaron una relación de amistad que se fortaleció con el paso de los años. Conversaban con frecuencia, compartían intereses similares y mantenían contacto incluso fuera del trabajo.

Dave trabajaba como responsable de la estación de autobuses del aeropuerto, mientras que Andrea estaba a cargo del mantenimiento de las máquinas expendedoras. Según el relato difundido por BBC Mundo, el primer acercamiento surgió cuando Andrea solicitó permiso para estacionar su vehículo cerca de la zona administrada por Dave. Lo que comenzó como un intercambio cotidiano terminó transformándose en una amistad que ninguno de los dos podía explicar del todo.



Lo que descubrió sobre su mejor amiga lo dejó sin palabras

Con el tiempo descubrieron que tenían muchas cosas en común. Compartían aficiones, sentido del humor y una manera parecida de afrontar distintas situaciones. Incluso, en varias ocasiones, amigos y compañeros comentaban la conexión que existía entre ambos. Sin embargo, nadie sospechaba que la explicación estaba en un vínculo familiar oculto durante décadas.



La revelación llegó de manera inesperada durante una conversación telefónica. Dave mencionó algo que pocas veces compartía con otras personas: había sido adoptado cuando era un bebé. Además, reveló cuál era su nombre original antes de la adopción. Ese dato cambió por completo el rumbo de la conversación y encendió las alarmas de Andrea.



La mujer sabía desde niña que tenía un hermano biológico que había sido dado en adopción antes de su nacimiento. Cuando escuchó el apellido de nacimiento de Dave, recordó de inmediato la historia familiar que su madre le había contado años atrás. El apellido coincidía y tampoco era común, por lo que decidió verificar la información con su familia.

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Tras comunicarse con su madre y confirmar la fecha de nacimiento del hermano que había sido entregado en adopción, Andrea comprendió que estaba frente a un descubrimiento que parecía imposible. Los datos coincidían por completo. El amigo con el que había compartido años de conversaciones y experiencias laborales era el hermano que su familia había buscado durante mucho tiempo. Minutos después volvió a llamar a Dave y le comunicó sus sospechas. El encuentro posterior estuvo marcado por la emoción y las lágrimas. Ambos comprendieron que la cercanía que habían sentido desde el primer momento tenía una explicación mucho más profunda de la que imaginaban.



Dave Green se reencontró con su madre biológica

La sorpresa no terminó allí. Mientras se dirigían a reunirse con la madre biológica de Dave, el hombre se dio cuenta de un detalle que hizo la historia aún más impactante. Durante años había pasado frente a la vivienda de su madre sin saberlo, debido a las rutas de autobús que realizaba en su trabajo. También había transitado cerca de lugares vinculados a la vida de su hermana biológica. Cuando finalmente se produjo el reencuentro familiar, la emoción dominó la escena. La madre de Dave pudo volver a ver a su hijo después de décadas de separación, mientras Andrea observaba cómo dos personas importantes en su vida volvían a encontrarse. La familia describió aquel momento como uno de los más significativos que habían vivido.

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La historia se convirtió en tema de conversación en distintos medios internacionales por la cadena de coincidencias que la rodea. Dos hermanos separados por una adopción se conocieron por azar en un aeropuerto, construyeron una amistad durante años y solo mucho después descubrieron que compartían la misma sangre.

ÁNGELA URREA PARRA

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