Video viral muestra pelea en un cine durante proyección de 'Spider-Man: Brand New Day': ¿Qué pasó?

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra una pelea ocurrida durante una función de Spider-Man: Brand New Day, luego de que un espectador, presuntamente, comenzara a revelar detalles importantes de la historia mientras se desarrollaba la proyección. Las imágenes han generado un intenso debate entre los usuarios sobre los llamados "spoilers" y el comportamiento dentro de las salas de cine.

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De acuerdo con publicaciones compartidas en la red social X y difundidas por medios de comunicación de India, el altercado se produjo durante una función de la más reciente película del superhéroe de Marvel.

¿Por qué inició la pelea?

Según la versión difundida en redes sociales, cuatro amigos asistieron al cine para ver Spider-Man: Brand New Day, estrenada recientemente. En las sillas contiguas se encontraba un hombre que, supuestamente, ya había visto la película y regresó para verla nuevamente acompañado de una amiga.



La publicación viral asegura que, mientras avanzaba la función, el espectador comenzó a comentar en voz alta escenas futuras y giros importantes de la trama con la persona que lo acompañaba.



Ese comportamiento habría provocado la molestia de los cuatro amigos, quienes, de acuerdo con el relato compartido en X, le pidieron que dejara de revelar información que podía afectar la experiencia de quienes estaban viendo la película por primera vez.

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Lo que inicialmente habría sido un intercambio de palabras escaló rápidamente. Según las publicaciones virales, la discusión entre ambos grupos terminó convirtiéndose en una pelea física dentro de la sala de cine.

Happy Friendship Day 😛



Four friends rushed into the theater, buzzing with excitement for the brand-new Spider-Man: Brand New Day.



Right beside them sat a guy who had already seen it. Throughout the film he kept leaning over to his girlfriend, loudly whispering every twist and… pic.twitter.com/MQRfX236in — MB Lumora (@MBLumora) August 2, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varias personas enfrentándose mientras otros asistentes observan la situación e intentan intervenir para detener el altercado.

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De acuerdo con los relatos publicados, hubo empujones y forcejeos antes de que algunos presentes lograran calmar los ánimos y separar a los involucrados.

La película corresponde a la cuarta entrega en solitario del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y continúa la historia presentada en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin regreso a casa), estrenada en 2021. En esta nueva producción, Tom Holland vuelve a interpretar al superhéroe bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

Cabe destacar que hasta el momento, no existe un pronunciamiento por parte de las autoridades que confirme que los hechos y el altercado ocurrió exactamente como describen las publicaciones compartidas en redes sociales.