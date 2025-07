Así podrían manipular su voz para fraudes: pilas a estas tres palabras que debería evitar en llamada.

Cada vez hay más modalidades de fraude telefónico, que a diferencia de las estafas tradicionales, personas fraudulentas intentan obtener información personal o financiera de manera directa. Actualmente, una de las prácticas más usadas por delincuentes se centran en capturar fragmentos de voz para luego ser utilizados de manera indebida. Y uno de los métodos más recurrentes se basa en grabar respuestas que pueden parecer simples durante una llamada.

Estas grabaciones son previamente manipuladas por personas inescrupulosas y son generalmente empleadas para autorizar transacciones bancarias, validar contratos o suplantar la identidad de una persona en distintos servicios. A menudo, quienes son víctimas de estas estafas solo descubren la situación tras identificar cargos no autorizados, activaciones de servicios que nunca solicitaron o bloqueos en sus cuentas digitales, por lo que es importante evitar riesgos.



¿Cuáles son las palabras que no debería decir en llamada?

Esta modalidad se conoce como "fraude del sí", y ha registrado un aumento significativo en los últimos años, de acuerdo con diversos reportes de especialistas en ciberseguridad consultados por el Banco de España. Existen tres palabras que resultan particularmente riesgosas cuando se atiende una llamada de un número desconocido:



"Sí": Esta expresión puede ser extraída y editada para aparentar la aceptación de términos y condiciones, validación de servicios o autorización de pagos. Es la palabra más buscada por los delincuentes debido a su facilidad de inserción en audios manipulados.

Esta expresión validación de servicios o autorización de pagos. Es la palabra más buscada por los delincuentes debido a su facilidad de inserción en audios manipulados. "Hola" : Aunque se trata de un saludo habitual, el simple uso de esta palabra confirma la existencia y actividad del número telefónico. Adicionalmente, puede ser utilizada en grabaciones modificadas para simular el inicio de una conversación.

: Aunque se trata de un saludo habitual, el simple uso de esta palabra confirma la existencia y actividad del número telefónico. Adicionalmente, puede ser utilizada en grabaciones modificadas para simular el inicio de una conversación. "Aló": En ciertos sistemas, este término puede activar respuestas automáticas o redirigir la llamada a otras personas involucradas en la red de fraude. También ha sido empleado para generar la ilusión de comunicaciones legítimas ante instituciones bancarias.

El funcionamiento de estas estafas suele seguir un patrón predecible: los delincuentes realizan llamadas desde números desconocidos o enmascarados con identificadores falsos que aparentan provenir de bancos, entidades gubernamentales o empresas reconocidas. Durante la llamada, buscan generar una sensación de urgencia mediante argumentos como problemas con la cuenta bancaria, paquetes pendientes o procesos judiciales inexistentes. En la mayoría de los casos, los estafadores no solicitan datos sensibles en el primer contacto, pues su intención principal es lograr una grabación de voz que pueda ser utilizada más adelante.



¿Cómo evitar decir estas palabras en llamada ante un intento de estafa?

Ante este panorama, las autoridades recomiendan adoptar una serie de medidas para reducir los riesgos durante llamadas telefónicas con desconocidos. Una de las recomendaciones básicas es evitar responder de manera afirmativa o utilizar saludos habituales cuando se responde una llamada de origen incierto. En su lugar, se aconseja emplear frases neutras que no puedan ser utilizadas para manipulación posterior, tales como:

"¿Quién está llamando?"

"¿De qué empresa se comunica?"

"¿Cuál es el motivo de la llamada?"

Otra estrategia preventiva consiste en no hablar de manera inmediata al atender la llamada. Guardar silencio durante algunos segundos puede obligar al interlocutor a identificarse primero y dificultar la captura de una grabación manipulable. Autoridades también recomiendan no proporcionar ningún tipo de información personal o financiera por vía telefónica, especialmente si la llamada no ha sido solicitada previamente.

Si la persona que llama ejerce presión o insiste en obtener información bajo el pretexto de una urgencia, lo más aconsejable es finalizar la comunicación sin dar explicaciones y, si es necesario, comunicarse directamente con la entidad correspondiente utilizando canales oficiales. Otras recomendaciones incluyen revisar con regularidad los movimientos de cuentas bancarias, activar notificaciones ante cualquier transacción y habilitar la verificación en dos pasos en todas las cuentas digitales, ya que estas medidas pueden evitar un acceso no autorizado incluso en caso de pérdida de datos o grabaciones manipuladas.



Otras estafas comunes en llamada

Además del "fraude del sí", se han detectado otras prácticas asociadas, como el robo de cuentas de mensajería instantánea. Un ejemplo frecuente es la obtención del código de verificación de WhatsApp, un número de seis dígitos que permite registrar una cuenta en otro dispositivo. Este tipo de fraude comienza con una llamada telefónica que busca obtener un simple "sí" y puede derivar en un ataque mayor que comprometa cuentas personales y contactos cercanos.

De acuerdo con el soporte técnico de WhatsApp, en primer lugar, si cree que alguien está utilizando su cuenta sin su permiso, especialmente a través de WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, debe proceder con urgencia para cerrar sesión en esos dispositivos. Vaya a Ajustes > Dispositivos vinculados en su teléfono, seleccione el dispositivo que no reconoce y cierre sesión en él. Y en casos más extremos, donde su celular sea robado o se le haya extraviado, la prioridad debe ser bloquear su tarjeta SIM para evitar que alguien más use su número.

Contacte con su proveedor de telefonía móvil para reportar el incidente y solicitar que bloqueen la SIM. Luego, adquiera una nueva tarjeta SIM con el mismo número y registre su cuenta de WhatsApp nuevamente utilizando el código de verificación que recibirá. Recuerde que WhatsApp solo permite que un número de teléfono esté registrado en un dispositivo a la vez, lo que significa que cualquier intento de usar su cuenta desde otro teléfono será bloqueado automáticamente si usted vuelve a registrarse en su número.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co