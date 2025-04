Gregorio Pernía volverá a ser papá a sus 54 años: ¿cuántos hijos tiene?

El actor colombiano Gregorio Pernía ha impactado las redes sociales este 16 de abril con el emocionante anuncio que hizo junto a su familia. El famoso de 54 años y su esposa Erika Rodríguez confirmaron que están esperando al cuarto hijo fruto de su matrimonio. Revelaron que fue una noticia inesperada y sorprendente para todos, pero también que están muy emocionados con la llegada de este nuevo heredero.

Gregorio Pernía tendrá un nuevo hijo

"Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer", escribió en la publicación con la que confirmó el embarazo de su esposa. Gregorio Pernía dio la noticia a través de una galería de fotos junto a su esposa y sus dos hijos Luna del Mar y Valentino. Todos ellos abrazan a Rodríguez y le tocan su ya evidente barriguita de embarazo.

El actor recordado por su participación en 'Sin senos no hay paraíso' reveló que la noticia de este embarazo llegó a su vida hace varias semanas y, aunque tardó en asimilar que tendrá un nuevo hijo a los 54 años, se ha convertido en motivo de alegría en su hogar. "Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé", aseguró.

Les habían dicho que ya no podían tener hijos

Por su parte, Erika Rodríguez, quien está casada con Pernía desde 2007, reveló que hace varios años los médicos le habían dicho que ya no podía tener más hijos. "Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada", resaltó.

A pesar de lo dicho por los médicos, la pareja reveló que está emocionada por la llegada de este nuevo integrante al que le darán todo su amor. "Al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos", agregaron en la publicación.

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

Este será el sexto hijo del actor Gregorio Pernía. El famoso colombiano tiene cinco hijos, fruto de diferentes relaciones a lo largo de su vida. Al primero, Diego Pernía, lo reconoció en 2019 , pues no sabía que había tenido un heredero fruto de una relación secreta que sostuvo con una de las empleadas domésticas de su casa cuando apenas era un adolescente.

El segundo fue Emiliano Pernía, fruto de la relación que Gregorio tuvo con la también actriz Marcela Mar . Emiliano reaccionó a la publicación del actor felicitándolo a él y a su pareja por esta emocionante noticia. "Voy a tener otro hermano", escribió. Finalmente, están Luna del Mar, Valentino y Julián Pernía, los hijos que Pernía tiene con su actual esposa Erika Rodríguez Farfán, quien ahora espera a su cuarto hijo, del que no se han revelado detalles sobre su sexo o fecha estimada de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Gregorio Pernía?

Erika Rodríguez es la esposa de Gregorio Pernía - Foto: @gregoriopernia

Erika Rodríguez Farfán es modelo, tiene 41 años y desde 2007 es la esposa del actor Gregorio Pernía, con quien ha tenido tres hijos y está a la espera del cuarto. La mujer cumplirá 42 años en septiembre de este año, mientras que el actor celebrará sus 55 en mayo, por lo que tienen una diferencia de edad de 13 años. En sus historias de Instagram, la modelo indicó que tras dar la noticia de su embarazo ha recibido muchos mensajes positivos.

"En serio, muchas gracias por todos esos comentarios tan hermosos. Aquí los estamos leyendo. Les confieso que estuve angustiada, asustada, porque para mí fue una sorpresa inmensa", expresó la mujer.

