Indignación por jóvenes que menospreciaron a alumnos de universidad pública de Nariño

Una transmisión en vivo metió en problemas a un grupo de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, pues hiczo comentarios despectivos relacionados con los jóvenes que se forman en la Universidad de Nariño. La institución de educación superior privada se pronunció, afirmando que tomarían cartas en el asunto.

La polémica comenzó por un video donde se ve a dos jóvenes, al parecer de una carrera relacionada con el ámbito de la salud, hablando en un live en la red social TikTok. Una de ellas lee un comentario donde le dicen que hacían malos comentarios sobre la Universidad de Nariño porque no fueron aceptadas en dicho recinto académico.

"Menos mal, no quisimos entrar", expresó la joven de lentes. "Gas ser pobre", dijo uno de sus compañeros detrás de cámaras, comentario ante el cual ella se ríe, respondiéndole "qué asco ser pobre". La otra estudiante que aparece en cámara se muestra incómoda, señalando que no era correcto. El video rápidamente se viralizó en redes, donde comenzaron a pedirles respeto por los demás estudiantes.



Universidad Cooperativa rechazó comentarios de estudiantes

Por medio de un comunicado, las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) mostraron su rechazo ante las expresiones inapropiadas realizadas por algunos de sus estudiantes de primer semestre del campus Nariño, los cuales apenas llevan dos meses en la institución.

"Ya se han iniciado los procesos internos correspondientes para atender este caso de acuerdo con nuestro reglamento estudiantil y reafirmamos nuestro compromiso de formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos responsables", expresaron los voceros universitarios, quienes recordaron a la comunidad educativa que el respeto, la empatía y el uso responsable de las redes sociales son fundamentales para la sana convivencia.

#INDIGNACIÓN. U/Cooperativa con sede en Pasto expulsó a estudiante de odontología por comentarios despectivos contra estudiantes de la U/Nariño. La joven, quien fue identificada como Laura Delgado, apareció horas después en otro video ofreciendo disculpas. pic.twitter.com/7vM2wkzAOk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) April 12, 2025

La joven involucrada, al parecer de nombre Laura, también publicó un nuevo video donde se disculpaba con los estudiantes de la Universidad de Nariño. "Reconozco que mis palabras no fueron apropiadas, fueron irrespetuosas y no reflejan en absoluto los valores que me han inculcado en mi familia (...) Jamás fue mi intención ofender ni menospreciar a nadie, lamentablemente fue un momento de inmadurez y no medí el alcance de lo que estaba diciendo. Estoy profundamente arrepentida", resaltó la universitaria, a quien durante el video se le observa leyendo este pronunciamiento.

Los usuarios de redes aplaudieron que la Universidad Cooperativa tome medidas contra los estudiantes involucrados en la polémica, ya que "refleja que está interesada en graduar personas con ética y moral".

