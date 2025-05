Él es Iván Zuleta, el nuevo Rey Vallenato y el representante de toda una dinastía

En la edición número 58 del Festival de la Leyenda Vallenata, celebrada en Valledupar, el acordeonero Iván Zuleta Barros se coronó como el nuevo Rey Vallenato Profesional, completando así la colección de títulos para la reconocida dinastía musical Zuleta. Este nuevo logro alcanzado para el músico profesional se une a los títulos que ya había alcanzado anteriormente en el mismo festival como rey infantil y aficionado.

¿Quién es Iván Zuleta, nuevo Rey Vallenato?

Nacido el 27 de octubre de 1976 en Urumita, La Guajira, Iván Zuleta es nieto de Emiliano Zuleta Baquero, autor de 'La gota fría' , e hijo del folclorista y cantautor Fabio Zuleta Díaz. Desde temprana edad, mostró su talento en el acordeón, coronándose Rey Vallenato Infantil en 1988 y Rey Vallenato Aficionado en 1994.

"Esta corona no es mía. Es del viejo Emiliano, de Carmen Díaz, de Poncho, de Emiliano, de Héctor, de Mario, de María, de Carmen Sara, de Carmen Emilia… de una dinastía en general. Y de mi padre musical, Diomedes Díaz. Él me lanzó, y desde el cielo sé que está feliz", expresó el artista al coronarse en uno de los eventos más importantes para el folclor vallenato en el país.

A lo largo de su vida Iván Zuleta ha sido un reconocido acordeonero, verseador y compositor de música vallenata, logrando así convertirse en una figura emblemática del vallenato por su trayectoria y compromiso con su cultura. Su carrera profesional despegó al unirse a Diomedes Díaz en 1995, con quien grabó cinco álbumes, incluyendo 'Un canto celestial' y 'Volver a vivir', vendiendo millones de copias y obteniendo múltiples discos de platino. También ha colaborado con artistas como Poncho Zuleta, Iván Villazón, Rafael Santos Díaz y Churo Díaz.

Iván Zuleta fue un gran amigo y colega de Diomedes Díaz - Foto: @ivan_zuletab

Trayectoria de Iván Zuleta en el Festival de la Leyenda Vallenata

1987 y 1988: Ganador en la categoría infantil, convirtiéndose en Bi-Rey Vallenato Infantil.

1994: Coronado Rey Vallenato Aficionado.

2025: Se alza con el título de Rey Vallenato Profesional en la edición 58 del festival.

¿Qué hará Iván Zuleta con el millonario premio de Rey Vallenato?

Iván Zuleta se coronó Rey Vallenato luego de interpretar los cuatro aires del vallenato: puya, son, paseo y merengue en la gran final del evento. Al recibir el título, dedicó su triunfo a su mentor musical Diomedes Díaz y a su familia: "Si me muero hoy me muero feliz, ya logré el objetivo. Pero se lo dedico de manera especial a mi padre musical Diomedes Díaz en el cielo". También hizo un importante anuncio sobre el dinero que ganó que, según medios locales, serían entre 20 y 30 millones de pesos.

El músico aseguró que donará la totalidad del premio a una obra social y a niños que no tienen acceso a instrumentos musicales. "Lo primero que quiero hacer son obras sociales, voy a recolectar 50 acordeones para ir en chalupa, burro o mula, a llevárselos a los niños que no tienen acceso a un instrumento. Y el premio lo voy a donar a una fundación para rehabilitar habitantes de calle, no voy a recibir un peso. Lo que me corresponde a mí, luego de pagar al cajero y al guacharaquero es para rehabilitar a los habitantes de calle. Diomedes lo dijo, se presenta Iván, y volvemos al festival de hace 20 años".

¿Diomedes anticipó que Iván Zuleta sería Rey Vallenato?

Como se ha señalado, Iván Zuleta y Diomedes Díaz tenían una gran relación profesional y personal, por lo que el acordeonero ha recordado en sus declaraciones al Cacique de la Junta, agradeciendo este título. Conocedores del mundo del vallenato recordaron emocionados que, antes de morir, el artista vallenato había manifestado públicamente que él sabía que su colega algún día sería Rey Vallenato.

Seguidores de Iván Zuleta y Diomedes Díaz recordaron un video de una presentación que realizaron los músicos, hace más de 20 años, y en la que en medio de los versos el cantante le anunció que se coronaría. “Oye Iván tu bien sabes, siendo yo tan buen muchacho, que usted es el próximo rey del Festival Vallenato“, expresó cantando Diomedes y ahora, dos décadas después, los seguidores recuerdan que sus palabras se cumplieron.

