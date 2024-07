Influencer dice que no puede encontrar pareja porque es “demasiado linda”

Michelle Paint, una reconocida influencer chilena que se ha dado a conocer en la red social TikTok, compartió un video comentando lo difícil que se la ha hecho conseguir pareja debido a que es “demasiado linda”.

El video lo tituló como ‘La maldición de ser linda’ y dijo: “Quiero hablar de lo difícil que se me hace conseguir pareja siendo linda”.

Añadió que “me cuesta mucho que un hombre se me acerque a hablarme. Una vez me tomé el atrevimiento de preguntarle a un chico si le gustaba o llamaba la atención porque no se acercaba a mí”.

La respuesta que le dio el joven fue la siguiente: “Es que mírame y mírate, te ves súper inalcanzable”.

Argumentó que otros motivos que le han dado los hombres para no invitarla a salir es que ella debe “tener mejores opciones”.

Además, recalcó que “cuando un hombre se me acerca a hablar suele ser demasiado tímido o se nota que está demasiado nervioso hablando conmigo. También me dicen mucho: 'Eres muy linda, deben decírtelo muy seguido'”, a lo que respondió que no era verdad.

Dijo que por este tipo de ideas, “hay muchas mujeres hermosísimas con hombres, de pronto, no tan lindos como ellas porque este tipo de hombres son los que se atreven, tienen más personalidad y los que no tienen vergüenza en ser sí mismos”.

¿Cómo conquistar a una ‘chica linda’?

Según esta influencer, lo mejor que pueden hacer es “no te cohíbas. Pídele el Instagram, el número, escríbele y ella es la que va a tomar la decisión de decirte: ‘Mira, sí, hablemos, o no estoy interesada’. Siento que ya deben pasar el paso de ‘yo me voy a atrever a escribirle y vamos a ver qué pasa’”.

Como conclusión aconsejó que “no se dejen llevar por las apariencias”.

El video de Michelle Paint es viral y ha sido reproducido más de 19,2 millones de veces.

