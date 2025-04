Lina Tejeiro reveló las locuras y arrepentimientos que ha vivido en el amor: ¿un ex problemático?

Lina Tejeiro es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana, no solo por su recordado personaje en Padres e Hijos, sino porque ahora protagoniza la nueva versión de Nuevo Rico Nuevo Pobre, una exitosa novela de Caracol Televisión. Sus dotes actorales han resaltado en la pantalla chica y en redes sociales, donde se ha convertido en toda una maestra del lip sync.

Su vida amorosa también ha acaparado la atención de sus seguidores, quienes han seguido de cerca sus relaciones. Amando profundamente, llegó incluso a viajar en a otras ciudades en la noche y devolverse en la mañana a Bogotá para poder compartir con su pareja.

"Hay muchas cosas de las que me arrepiento haber publicado, creo que esto va a ser muy controversial, pero una de mis relaciones, una de tantas que he tenido, me arrepiento de haberla publicado. No por lo que viví, fue muy linda, sino por la posterminada", dijo entre risas, admitiendo que no entendía por qué su antigua pareja lanzó cierto tipo de comentarios tras su ruptura.



¿Cómo Lina Tejeiro consiguió su papel en Nuevo Rico Nuevo Pobre?

Aunque lleva años en la industria del entretenimiento, Lina Tejeiro no había conseguido su primer papel como protagonista. Admite que en algún momento sintió frustración, puesto que todas sus compañeras del gremio estaban siendo seleccionadas para este tipo de roles.

"Viivía como con ese afán, en esa carrera de la vida, de por qué todavía no me tocaba. Un día solté y dije 'bueno, debe ser que debo ser la actriz de reparto para siempre', y como que lo asumí y cuando solté ese deseo tan arraigado, finalmente sucedió", expresó la villavicense.

Ante el equipo periodístico de Lo Más Viral, confesó que pensó bastante presentarse al casting de Nuevo Rico Nuevo Pobre, ya que estaba en un proyecto que le consumía bastante tiempo. Aunque en el momento le dijo a su manager que no participaría de la audición, este le dijo que debía pensarlo bien, puesto que esta podría ser su gran oportunidad.

Aunque vio la primera versión de la telenovela hace décadas, decidió no repetirla para evitar condicionarse y hacer un trabajo fresco en el set. No le fue difícil, ya que gracias a la naturaleza de un personaje como el de Rosmery y el apoyo de la producción le hizo sentirse confiada.

Lina Tejeiro interpreta a Rosmery Peláez en Nuevo rico, nuevo pobre Foto: Caracol Televisión

¿La reina del lip sync en Colombia?

Lina Tejeiro ha develado que muchas veces le cuesta memorizar parlamentos, pero sus fanáticos se sorprenden ante esta confesión, por el hecho de que la también empresaria se ha convertido en toda una personalidad de las redes sociales, especialmente por su capacidad para hacer videos de sincronización de labios.

Esta pasión comenzó a cultivarse por su gusto culposo con un famoso comercial en el cual una estudiante le confiesa su amor a un profesor. Años después apareció una aplicación para hacer lip sync y después se trasladó a TikTok, donde hoy ya tiene más de 5.5 millones de seguidores.

Su capacidad para transformarse también la ha hecho crecer en el mundo de los negocios. Lejos de pensar que las polémicas podrían afectarla emocionalmente, las ha utilizado para viralizar sus productos. Ejemplo de ello fue una campaña donde utilizó la conversación alrededor de la canción donde colaboraron sus exnovios para poder promocionar su pestañina.

¿A quién le debe su éxito Lina Tejeiro?

La actriz colombiana Lina Tejeiro sostiene que el amor que tiene por sus abuelos maternos, quienes ya no están con ella, influyeron mucho en su vida personal y profesional. Al recordarlos se pone sentimental, especialmente porque poco antes del estreno de Nuevo Rico Nuevo Pobre tuvo que enfrentar la perdida de uno de ellos.

"Me pasa mucho que cuando vivo estos duelos estoy en medio de mucho trabajo y es muy difícil, porque no hay tiempo procesar. Creo que apenas sucedió todo, me dediqué un poco a tratar de ser apoyo de mi mamá, aunque siento que no soy la mejor dando eso. Hace unos 15 días tuve un quiebre emocional muy duro en el que me tocó parar", comentó.

En medio de las reflexiones sobre este proceso, el periodista Juan Camilo Cortés, de Noticias Caracol En Vivo, no pudo evitar sentirse identificado con su experiencia. "No todo el tiempo se tiene la posibilidad de procesar. No sé si le pasó a Lina y es uno se pregunta mucho qué quisiera esa persona, cómo quisiera verme", comentó emotivo el joven comunicador.

Lina Tejeiro y Juan Camilo Cortés no pudieron contener las lágrimas durante su conversación en Lo Más Viral. Noticias Caracol En Vivo

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co