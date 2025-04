¿Lina Tejeiro y Juan Guilera? El romance que hasta la mamá de la actriz esperaba que fuera real

Cada noche un nuevo capítulo de la versión actual de Nuevo rico, nuevo pobre emociona a los televidentes colombianos con el avance de la historia de cambio de vidas de Andrés Galindo y Brayan Ferreira, así como las vidas de otros personajes como Rosmery Peláez o Fernanda Sanmiguel. Dentro de los romances que crecen en la telenovela, hay un en especial que está conquistando a los seguidores, deseando que se haga una realidad.

En la historia del amor entre Andrés Galindo, interpretado por Juan Guilera, y Rosmery Peláez, a quien le da vida ahora la actriz Lina Tejeiro , está creciendo en cada capítulo. Sin embargo, los televidentes no solo se emocionan con cada nuevo avance que hacen los personajes de la historia, también lo hacen con la posibilidad de que entre los actores también crezca el romance.

¿Lina Tejeiro pensó en tener un noviazgo con Juan Guilera?

En una reciente entrevista con La Kalle, fue la misma Lina Tejeiro la que reveló que al saber que trabajaría con Juan Guilera en Nuevo rico, nuevo pobre en su entorno crecieron expectativas ante la posibilidad de que pasara algo entre ellos, algo más que una amistad. Pero al empezar a conocer al actor argentino se dio cuenta que no iba a ser posible.

La actriz llanera contó que en un primer momento tenía algo de nervios por trabajar con Guilera, especialmente porque no lo conocía de antes y no sabía si habría química entre ellos para las escenas románticas. "Yo tenía mucha química con Variel , todo el inicio de rodaje fue con él y nos conocemos hace muchos años. Juan entró un mes después [a las grabaciones] y tenía miedo que al aire se notara".

Lo que terminó pasando, reconoció la actriz, es que al ver el resultado en la pantalla ella también se emociona. "Ahora me veo con Andrés y digo: 'Deberíamos ser novios en la vida real'". Tejeiro agregó que cuando su familia se enteró que trabajaría con el argentino Juan Guilera empezaron a llenarla de expectativas sobre el actor. "Mi familia y la gente de mi entorno tenía muchas expectativas porque él entró estando soltero y todos me decían: 'Ese es, ese papasito, te va a encantar, es que tú te mereces un extranjero y te vas a enamorar con ese acento'".

Lina Tejeiro recordó que solo una persona no alimentó sus expectativas con Guilera. "Mi mejor amiga ya había trabajado con él, lo conocía y me dijo: 'Sí, es guapísimo, es bellísimo, es divertidísimo, pero no es tu tipo'. Era la única que me decía que no, pero mi familia, mi mamá , todo el mundo y fue un mes de suspenso en el que todos me preguntaban que si ya había grabado con él y si ya me había besado con él".

¿Cómo es la relación de Lina Tejeiro y Juan Guilera?

Cuando finalmente Lina Tejeiro y Juan Guilera, la actriz confirmó las palabras de su mejor amiga y aunque aseguró que quiere mucho al argentino, definitivamente no es el tipo de hombre que a ella le gusta. "Hicimos mach, nos caímos super bien, pero no tenemos el mismo sentido del humor, Juan es vegano, le gusta otro tipo de comida, entonces ya yo dije: 'no, esto no va'".

