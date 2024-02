Llevó a su mamá de 72 años a conocer el mar y la emoción del momento se hizo viral: se vale llorar

Gisela Grassi y Franco Pisano son pareja y viven en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Los dos decidieron darle vida a una aventura que marcaría para siempre sus vidas: llevar a Isabel a conocer el mar.

Gisela tiene 5 hermanos más y su mamá los abandonó cuando ella tenía 4. Al tiempo, su papá conoció a Isabel, con quien inició una relación y formaron una gran familia. “Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre”, aseguró la joven en diálogo con Infobae.

“Una vez estaba hablando con mi papá y le pregunté si conocía el mar, me dijo que no y le prometí que lo iba a llevar”, recordó. Sin embargo, al poco tiempo su padre falleció y ella no pudo cumplir su promesa, lo que quedó en su mente.



La vida le dio una nueva oportunidad y Grassi cumplió el sueño de llevar a su mamá de corazón, Isabel, de 72 años, a conocer el mar por primera vez, lo que llamó la atención en las redes sociales, pues la felicidad de Isabel al descubrir la inmensidad del océano se volvió viral en TikTok, con más de 700 mil reproducciones.

“Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble”, comentó Isabel.

El conmovedor viaje fue registrado en videos que alcanzaron más de 800 mil visualizaciones en redes sociales, generando emotivos comentarios de usuarios que compartieron sus propios sueños de conocer el mar.

“Nací y me crie con mar (Puerto Madryn), y qué loco que para uno es algo tan normal y para otros un sueño. Hay que valorar lo que tenemos”, “Algún día lo voy a conocer también, tengo casi 35 y no conozco aún”, “Ese también es mi sueño, lloré por tu mamá y porque algún día yo voy a vivir lo mismo”, estos son algunos de los comentarios que había en la red social.