Mamá no pudo viajar porque hijo le rayó el pasaporte: "Puso en todas las páginas que me ama"

Durante sus primeros años, los niños suelen explorar sus dotes artísticos con lo que encuentran en su camino, sin embargo, una expresión de afecto de un pequeño le costó caro a una mujer a la que, gracias a una modificación que su hijo le hizo a su pasaporte, le negaron viajar.

>>> Le recomendamos: Qué datos pueden obtener solo con su número de cédula: pilas con la información que da

¿Qué le hizo a su pasaporte?

Desde un aeropuerto, la madre se grabó contando el infortunio por el cual no le permitieron tomar un vuelo. "Señores, estoy aquí en el aeropuerto y no me dejaron abordar porque a mi hijo se le ocurrió ponerme en todas las páginas del pasaporte que me ama, que vuelva pronto, que me extraña", comentó la joven.

Al ser un documento legal, el pasaporte debe mantenerse en óptimas condiciones para poder ser aceptado como válido. En las imágenes compartidas por la mamá en redes sociales se ve que toda la libreta estadounidense está llena de garabatos y dibujos con lo que parece ser un lapicero.

Publicidad

"Ahora yo no sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo o si enojarme porque no me dejaron pasar. Perdí mi tiempo, perdí mi vuelo, perdí mi dinero, pero mi hijo me ama", comentó la mujer.

Muchos destacaron que, en realidad, no es culpa del pequeño, puesto que documentos tan importantes no deberían estar al alcance de un niño. "Tu hijo te ama, nada más comprarle un cuaderno. El pasaporte o documentos por los cuales uno invierte dinero, tiempo y esfuerzo tenerlos bajo resguardo", le recomendaron.

Publicidad

>>> En otras noticias: Renovación de pasaporte en línea: todo lo que debe saber si lo obtuvo desde 2017

Maleta lista, todo en orden… hasta que su hijo decidió dejarle un “recuerdo” en el pasaporte. 😩



pic.twitter.com/ejpLXVLS12 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 25, 2024

¿Cómo cuidar el pasaporte?

Con el fin de tener el pasaporte en las mejores condiciones para un viaje, la Cancillería de Colombia recomienda:



Evitar ponerle grapas o ganchos a la carátula del documento.

No portarlo en el bolsillo del pantalón.

Mantenerlo alejado de la humedad o altas temperaturas.

No doblarlo.

Evitar usarlo como apoyo para escribir.

No limpiarlo con solventes o productos químicos.

Así mismo, para evitar dolores de cabeza, revise la fecha de vencimiento de la libreta. Daños que impidan su uso o que las páginas restantes no sean suficientes son causales de que se pueda negar el uso del pasaporte.

Según el índice de Henley & Partners, el pasaporte más poderoso del mundo en 2024 es compartido por Francia, Alemania, Italia, Japón, Singapur y España, los cuales permiten a sus titulares viajar a 194 destinos.

>>> Puede interesarle: Link para sacar cita del pasaporte en Colombia: para estas personas del Sisbén es gratis