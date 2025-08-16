Revelan última conversación de avioneta accidentada en Medellín: "Me voy a meter al estadio"

Luego del siniestro aéreo registrado en la tarde del pasado viernes, 15 de agosto, en la comuna Laureles de la ciudad de Medellín, se conoció la última comunicación de la avioneta antes de precipitarse. El hecho se presentó en el barrio conocido como Florida Nueva, en inmediaciones al estadio Atanasio Girardot y a la estación Estadio del metro. La aeronave involucrada hacía un vuelo privado que cubría la ruta Tolú- Medellín.



¿Quiénes iban en la avioneta y cuál es su estado de salud?

El estruendo causó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, concretamente sobre la calle 47 D con 70. En los reportes iniciales se indicó que las víctimas del accidente fueron dos personas, un hombre de 55 años, quien hacía de piloto, y una pasajera de la misma edad. Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), el primero mencionado sufrió golpes en el pecho y la cabeza, mientras que la mujer sufrió traumas en el rostro. Ambos fueron remitidos a centros asistenciales para recibir atención médica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Testigos que presenciaron la escena no dudaron en auxiliarlos mientras arribaban los organismos de emergencia. Sin embargo, también mencionaron que, en medio del caos, algunas personas se aprovecharon de la situación para robar ciertas pertenencias de los afectados, como sus dispositivos electrónicos.

Por otra parte, el Dagrd manifestó que: "Al lugar se desplazaron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quienes atendieron la emergencia de manera oportuna. (...) No se presentó incendio en el lugar".



La última conversación grabada antes del accidente

La concesión AirPlan detalló que minutos antes del accidente el piloto había advertido sobre fallas mecánicas en el vehículo aéreo. De hecho, en la última conversación grabada antes del impacto, se evidencia el plan del piloto ante las repentinas fallas. "Tengo problemas con el motor. ¿Me autoriza la 2:0?", dice el hombre, a lo que la torre de control responde: "Aprobado, autorizado a aterrizar”, junto con algunas instrucciones.

Publicidad

Luego, el aviador dice con angustia: "Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio". En el audio se aprecia que el piloto, como medida de emergencia, decidió aterrizar en el estadio y por ello no habría alcanzado a llegar al aeropuerto Olaya Herrera, como estaba estipulado.

El audio coincide con la hipótesis que maneja la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), la cual apunta que la aeronave cayó en ese punto de la metrópolis debido a una situación de emergencia. De igual forma, las autoridades locales y la Aeronáutica Civil se encuentran investigando el caso para esclarecer las causas exactas del accidente.



¿Estuvo bien la maniobra utilizada por el piloto?

Un experto consultado por TeleMedellín analizó el manejo que el piloto le dio a la situación y explicó que la maniobra realizada permitió que las personas pudieran salir con vida y evitar una tragedia. "Lo que hizo fue buscar un campo apropiado dentro de la ciudad para poder desenvolver esa situación anormal (...). Por el entrenamiento que tuvo pudo sortear la situación de forma satisfactoria", dijo al medio citado anteriormente.

Publicidad

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL