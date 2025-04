Margarita Rosa de Francisco dio detalles de su pelea con Amparo Grisales: ¿ya se reconciliaron?

Amparo Grisales es una de las actrices más reconocidas a lo largo de los años en la televisión colombiana, donde ha construido una carrera de admirar. Su personalidad fuerte, opiniones sin filtro y su estilo de vida la han llevado ha ser una personalidad que genera admiración, cariño y algunas críticas por parte de los televidentes, así como algunas diferencias con sus mismos colegas; entre ellos la famosa Margarita Rosa de Francisco.

Las dos mujeres son grandes actrices con una gran trayectoria en la televisión nacional; recordadas especialmente por el trabajo que ambas realizaron en la novela 'Los pecados de Inés de Hinojosa', a finales de la década de los 80, en la que Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco causaron controversia al protagonizar el primer beso entre dos mujeres en la televisión colombiana. A pesar de la buena relación que formaron en este proyecto, con los años se distanciaron y hasta se pelearon.

¿Por qué pelearon Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco?

En una entrevista que Margarita Rosa de Francisco concedió a la periodista española Eva Rey, en su programa Desnúdate con Eva, la actriz y presentadora reveló que tuvo sus diferencias con Amparo Grisales hace algunos años. El momento se dio cuando la periodista la hizo escoger entre Grisales y Marbelle.

"Es que yo a Amparo la amo con pasión", empezó diciendo Margarita. Entonces Rey le preguntó si actualmente tenía relación con la jurado de Yo Me Llamo . "Sí, hace poco nos volvimos a ver", respondió la actriz confesando que el reencuentro fue una especie de reconciliación entre las dos, luego de que algunas diferencias en sus opiniones sobre el país las distanciaran y por poco terminaran con la amistad que habían construido años atrás.

"Habíamos tenido cierto rifirrafe porque alguna vez yo dije algo que a ella no le gustó, luego ella dijo también algo con respecto a mí", reveló Margarita Rosa de Francisco , señalando que nunca fue un problema personal entre ellas, pero que ante sus declaraciones públicas en diferentes espacios habían decidido tomar distancia.

¿Cómo se reconciliaron Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales?

La actriz que recibió el premio a Toda una vida en los Premios India Catalina este año aseguró que hace poco llegó a un punto en su vida en el que le pareció innecesario estar alejada de personas a las que quiere solo por tener diferentes opiniones, motivo por el que decidió comunicarse con Amparo Grisales y hacer las paces.

"Yo la llamo. En esas estoy en mi momento actual, llamo y pido perdón, digo: 'por favor, encontrémonos, conversemos porque yo te amo'. No me importa lo que haya dicho". Sobre el encuentro que tuvo con 'la diva de Colombia', la también presentadora resaltó que "nos volvimos a encontrar, tuvimos una conversación divina. Le sigo declarando mi amor y mi admiración a ella", aseguró.

Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales son amigas hace varios años - Fotos: AFP / Yo Me Llamo

Eva Rey asegura que Amparo Grisales la tiene bloqueada

En ese momento, la periodista Eva Rey le confesó a Amparo Grisales que actualmente se siente distanciada de la manizaleña y agregó que no se debe a un tema personal, sino a sus diferentes opiniones políticas. Sucede en ocasiones también en el programa Yo Me Llamo que la actriz tiene fuertes diferencias con los participantes o con sus compañeros en la mesa de jurados Rey Ruiz y César Escola .

Sin embargo, la periodista señaló que en su caso y a diferencia de Margarita Rosa, ni siquiera tiene la oportunidad de llamar o escribirle a la actriz para mejorar su relación. "Me va a costar tener aquí a Amparo Grisales porque me tiene bloqueada del teléfono ¿Qué hago, Margarita? Dile que me desbloquee", pidió la española.

