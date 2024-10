Modelo que se casó con ella misma se divorció: "Me di cuenta de que estaba exhausta"

Suellen Carey es una modelo brasileña de 36 años que se casó con ella misma hace un año en una ceremonia íntima que compartió con sus 400.000 seguidores en Instagram. A través de su experiencia, la mujer ha aprendido varias lecciones, pero ahora cree que lo mejor es divorciarse de esta unión, que ahora considera como una valiosa historia por contar.

Para la modelo, la sologamia, como se denomina a la práctica de casarse con uno mismo, no es simplemente un acto simbólico, sino una poderosa herramienta de autodescubrimiento.

“Casarte contigo misma no es solo una ceremonia, es una oportunidad para reflexionar profundamente sobre quién eres y aprender a aceptar tus imperfecciones”, explicó Suellen en una reciente entrevista al medio Need to Know. En su caso, el matrimonio consigo misma le permitió comprender que incluso cuando se está en una relación con uno mismo, es necesario cultivar la autocompasión.

¿Por qué tomó la decisión de divorciarse?

Suellen afirmó que durante su año de matrimonio, se dio cuenta de la presión que se imponía a sí misma al intentar ser perfecta todo el tiempo.

“Aprender a aceptar tus propios defectos es fundamental, porque no importa si estás casada contigo o con otra persona, la autoaceptación siempre debe ser la prioridad”, comentó.

Aunque la mujer abrazó con entusiasmo la idea de estar comprometida consigo misma, tras 12 meses de matrimonio, decidió ponerle fin. “Después de un año, me di cuenta de que estaba exhausta. No por el compromiso en sí, sino por la presión constante de ser siempre mi mejor versión”, compartió. Decidió entonces divorciarse de sí misma, cerrando así esa etapa de autodescubrimiento.

La modelo afirmó que la experiencia la ha transformado profundamente. “Ahora me conozco mejor que nunca, y sé que cualquier relación que tenga en el futuro deberá estar alineada con esa versión auténtica de mí misma”, expresó.

Para ella, la sologamia fue un ciclo de crecimiento personal que llegó a su fin, pero que le dejó valiosas lecciones sobre el cuidado personal y la importancia de no exigir la perfección.

Y tras su divorcio, Suellen reveló que recibió una avalancha de propuestas románticas y regalos de admiradores de todo el mundo, algo que jamás había anticipado. “Recibí más de 30 ramos de flores en tan solo unos días después de anunciar mi separación. Me sorprendió muchísimo”, comentó con humor.

Ahora, está abierta a la posibilidad de encontrar una relación con otra persona, pero asegura que lo hará desde un lugar de mayor entendimiento y amor propio. “La clave está en conocerse profundamente antes de comprometerse con alguien más”, dijo. “Y ahora, finalmente estoy lista para eso”.

La modelo está abierta a la posibilidad de encontrar una relación con otra persona - @suellencarey.uk

Le dio consejos a Britney Spears sobre la sologamia

Britney Spears sorprendió al mundo tras anunciar que se había casado consigo misma. Tras años de relaciones mediáticas y dificultades personales, la icónica cantante optó por dar este paso que ella describe como “el acto más brillante” que ha hecho. Sin embargo, este tipo de matrimonio no es nuevo y Suellen Carey ha decidido ofrecerle algunos consejos.

Al enterarse del reciente matrimonio en solitario de Britney, la mujer decidió compartir algunos consejos basados en su propia experiencia. “Animo a Britney a abrazar este proceso como una herramienta de sanación y crecimiento personal”, dijo. Para Suellen, la sologamia es más que un acto simbólico; es un viaje hacia la comprensión de uno mismo y la aceptación de todas las facetas, tanto las buenas como las malas.

“Britney ha pasado por años de relaciones públicas y desafíos personales. Este es su momento para recuperar su poder emocional y construir una relación sólida consigo misma”, comentó Suellen. Asegura que, a través de este proceso, la cantante puede encontrar una fortaleza emocional renovada que le permitirá no solo sanar, sino también redefinir sus prioridades.

Mientras Britney comienza su propio viaje, la modelo le aconseja que no tenga miedo de enfrentar sus defectos y debilidades. “El amor propio no significa ser perfecto todo el tiempo; significa aceptarse completamente, tal como eres”, concluyó.

