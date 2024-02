Mujer reveló cuánto le pagaron por actuar en Caso Cerrado: la cifra lo dejará con la boca abierta

Mila es una usuaria de TikTok que ha causado revuelo recientemente al revelar que fue contratada como actriz para un episodio del programa Caso Cerrado. La mujer dio detalles del proceso de contratación, la manera en la que se preparan los casos y el dinero que recibió por su trabajo.



"Sí creían que Caso Cerrado era de verdad, pues no. Es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas y sales", contó la mujer.

La internauta aseguró que muchos casos sí están basados en historias reales que, para producir reacciones y reproducciones, se exageran y dramatizan.

Mila agregó que en aquel episodio ella actuó como demandante y también se refirió a la doctora Ana María Polo, querida por centenares de personas fanáticas a su programa: "Ella es la que da un veredicto, la verdad me reí muchísimo y me lo gocé”.



Asegura que el cobro oscila entre 200 y 400 dólares y que las personas que no viven en Miami, donde se graban los episodios, tienen beneficio de transporte y hospedaje: "Me iban a pagar 350 dólares, pero cuando íbamos a grabar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día. Y ese día también me pagaron 350 dólares, así que en total fueron 700 dólares".

Algunos internautas, incrédulos a la historia, le pidieron que también publicara el video del caso en el que ella participó. Efectivamente, la tiktoker posteó una parte del episodio.

@timewithmila Replying to @Gatita Chávez dime si les subo otro pedacito ? ♬ original sound - Timewithmila

Esta no es la primera vez que una persona revela haber actuado en Caso Cerrado: con el paso de los años, varios actores han aparecido para revelar la verdad detrás del programa dirigido por Ana María Polo.