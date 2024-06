¿Qué es lo que nunca se lava en un hotel? Trabajadora de limpieza lo reveló

En las redes sociales se volvió viral el video de una joven que trabaja en labores de limpieza al interior de un hotel. Ella sorprendió a los internautas al revelar cuáles son los elementos que no se lavan en las habitaciones.

Según ella, nunca le piden que lave la cafetera, una práctica poco higiénica que puede propiciar el crecimiento de moho y bacterias, algo que, además de afectar la salud, puede alterar el sabor del café.

Otro elemento que no le piden asear es el protector de los colchones, algo que genera acumulación de ácaros, polvo, bacterias y alérgenos que pueden causar alergias, problemas respiratorios e irritaciones en la piel. Sin contar los malos olores.

Los cubrelechos, según ella, tampoco se lavan. Esta práctica también podría generar los mismos problemas que el protector de los colchones. Quizás este elemento lo haga pensar dos veces antes de hospedarse en un hotel.

Las almohadas tampoco se lavan, algo que puede sorprender a más de uno. No asear el elemento sobre el que reposa la cabeza puede acumular ácaros, polvo, bacterias y generar olores desagradables.

Los usuarios de las redes sociales dejaron todo tipo de comentarios al descubrir esta información: “He limpiado hoteles de 5 estrellas y puedo confirmar esto, además, nunca uses los vasos de vidrio", "Debes estar bromeando", "Siempre lleva almohada y manta limpia", "Gastamos plata por dormir en un hotel que no se limpia adecuadamente".

