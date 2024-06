Reciclador venezolano revela que se hace entre 200.000 y 180.000 pesos diarios en Bogotá

El creador de contenido conocido como @soyfonse, quien suele compartir sus primeras veces realizando diversas labores (como mecánico, subiendo la Piedra del Peñol y siendo niñero), esta vez sorprendió a sus seguidores trabajando como reciclador en las calles de Bogotá.

En el video, que tiene más de 770 mil reproducciones, Fonse estuvo acompañado de un verdadero reciclador venezolano que reside en la capital colombiana, quien le dio un importante consejo para que pudiera lograr completar la labor. “Tiene que tratar de no absorber los olores de la comida para que pueda aguantar porque, si no, no le va a dar tiempo de reciclar y va a pasar un mal día”.

La jornada inició a las 2:00 p.m., cuando debieron levantar la carretilla, la cual estaba sumamente pesada.

El reciclador reveló que su jornada laboral va hasta las 8:00 p.m. y que en esta recorre diferentes zonas de la capital.

Cuando se le preguntó, en promedio, cuánto gana al día, el trabajador contestó: “Me hago 200.000, 180.000 pesos, depende”.

Durante su labor como reciclador afirmó haber encontrado tesoros dentro de lo que otros consideran basura: “He conseguido oro, también plata, 1 millón a dos millones de pesos”.

La historia de este reciclador que vive en Bogotá

Aunque Fonse no compartió el nombre del hombre, sí reveló que tiene ocho hijos y que, aunque quisiera un mejor empleo, ha logrado subsistir con esta labor.

Recalcó que los recicladores ya cuentan con sus zonas determinadas para empezar con el proceso de separación de desechos. “Tenemos que ser ordenados para no dejar desastres”.

Para cuidar su salud debe acudir a jornadas de vacunación y estar pendiente de los dolores que sufre en la espalda, esto debido al gran peso de la carretilla y el reciclaje.

El día terminó en Toberín, guardando la carretilla.

