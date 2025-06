Guajira habla de Kevyn y del premio del Desafío, dice que una persona desleal "salió beneficiada"

Días previos al estreno de 'El Desafío del Siglo XXI', Guajira, finalista y ganadora dos ediciones del programa (2023 y 2024, respectivamente), dio una reveladora entrevista en 'Lo más viral' de Noticias Caracol en la que reveló detalles desconocidos sobre su primer paso por la competencia, su relación con Kevyn y otros exparticipantes, así como lo que pasó con el dinero del premio que ganó con Kevyn en la gran final del año pasado. Sin filtro y sin tapujo, la exdesafiante expuso lo que ha sido su vida tras el paso por el programa.

Kelly Ríos, más conocida como Guajira, es una creadora de contenido, atleta y bailarina que ganó gran reconocimiento nacional en su paso por el Desafío The Box en el año 2023, en el que sus habilidades físicas y estratégicas la llevaron a la final en la que, a pesar de ser la más opcionada, perdió ante Aleja. Después de esto reapareció en el formato gracias al llamado que le hizo Kevyn para que lo apoyara en la etapa dorada del Desafío XX y terminaron alzando la copa juntos.

En ambas temporadas y en sus redes sociales, Guajira se ha caracterizado por hablar fuerte y claro sobre lo que piensa y siente, cosa que le ha dejado alegrías y unos cuantos conflictos. En una reveladora entrevista la exparticipante habló de sus nuevos proyectos y los otros exdesafiantes, de ambas temporadas, y las relaciones amistosas o no que tiene con ellos.

Guajira revive polémica con Aleja por la final

Guajira se convirtió en un personaje del Desafío que desata emociones, positivas o negativas, entre los demás participantes y los televidentes. Según la famosa, esto se debe a que "es por mi esencia, es muy difícil coincidir con personas que te digan lo que piensan desde el respeto, pero estamos acostumbrados a idealizar que la gente no hable sin tapujo y yo no soy eso. Yo soy una persona que no le interesa encajar, no le gusta la multitud y no anda con todo el mundo, eso me hace diferente y eso tiene un precio".

La exparticipante reveló que lo más difícil que llegó a su vida por el Desafío fue la depresión que sufrió luego de perder la final del reality en 2023. Esa final fue polémica, pues Guajira se enfrentaba a Aleja, una participante que aparentemente no tenía opción de ganarle, pero lo hizo. Después de esto se formó un problema entre las dos mujeres porque Guajira adjudicó el logro de Aleja a su "suerte".

En 'Lo más viral', Guajira insistió en este punto. "Yo soy la ganadora de ese Desafío", aseguró tajantemente y señaló que no se trata de "demeritar" a Aleja, sino que realmente cree que ella destacó más deportivamente que su compañera. "La suerte existe", recalcó. A raíz de eso, confesó, enfrentó un duro "golpe" con la realidad y hasta contempló acabar con su vida, por lo que tomó la decisión de alejarse de todo, radicándose en Estados Unidos y dedicándose a "lavar baños".

¿Qué pasó con el premio de Kevyn?

La exparticipante también reveló que el millonario premio que Kevyn Rúa se llevó en la final del Desafío XX (1.200 millones de pesos) y la manera en la que este se dividió no solo entre ellos dos, sino también con Darlyn, la segunda finalista. Guajira reveló que, a pesar de lo "desleal" que fue la participante de Marinilla, Antioquia, Kevyn cumplió con el acuerdo de darle parte del premio.

Según Guajira, cerca de la gran final, Kevyn y Darlyn acordaron dividir el premio. "Darlyn me parece una persona súper desleal y aún así salió beneficiada del premio de nosotros porque lo compartimos con ella", aseguró la exparticipante. Reveló que cuando salieron de la competencia se enteraron de algunos comentarios que la otra participante hizo contra ellos.

Aseguró que se siente muy orgullosa de Kevyn por la decisión que tomó al recibir el premio. "Estábamos juntos en la casa y me dice: 'me pagaron y sabe qué, soy un hombre de palabra'. Fuimos juntos al banco e hicimos la transferencia. Una persona como Kevyn, a pesar de todas las circunstancias que pasó en el Desafío, tenga la capacidad de tener palabra y decir: 'no me importa lo mal que fuiste conmigo y lo mucho que me traicionaste, aquí tienes, construye'".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL