¿Un nuevo exoplaneta? James Webb detectó posible planeta similar al tamaño de Saturno

Utilizando el telescopio espacial James Webb, un grupo de investigadores logró observar un posible planeta que orbita alrededor de TWA 7, una estrella joven ubicada a aproximadamente 34 años luz de la Tierra. El hallazgo fue posible gracias al uso del instrumento del infrarrojo medio (MIRI), una herramienta que permitió registrar una señal compatible con la existencia de un planeta del tamaño de Saturno, que se encontraría en una zona del disco de escombros que rodea a la estrella.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

TWA 7, también conocida como CE Antliae, es una estrella enana roja de unos 6,4 millones de años, localizada en la región estelar TW Hydrae. El sistema ha sido objeto de diversas investigaciones por su estructura de disco casi frontal, lo que facilita su observación con telescopios de alta sensibilidad. Esta disposición, combinada con las capacidades de MIRI, permitió suprimir la intensa luminosidad de la estrella central mediante coronografía y revelar objetos más tenues en su cercanía, según lo publicado por la NASA.

La fuente infrarroja captada por Webb se encuentra a una distancia aproximada de 50 unidades astronómicas de TWA 7, lo que equivale a unas 50 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta posición coincide con una región del disco donde se había observado un espacio vacío, una característica comúnmente asociada a la influencia gravitacional de planetas que se forman y modifican la estructura de estos discos.



TWA 7, una estrella joven en un sistema cercano

Según el análisis preliminar publicado en la revista Nature el 25 de junio de 2025, el objeto detectado, denominado TWA 7 b, podría tener una masa cercana al 30 % de la de Júpiter, lo que lo sitúa en el rango de Saturno. Se estima que su temperatura superficial ronda los 47 grados Celsius. La coincidencia entre su ubicación y la forma del disco refuerza la hipótesis de que este planeta estaría interactuando con el material que rodea a su estrella, modelando su entorno inmediato.

Publicidad

Aunque los astrónomos no descartan completamente otras posibilidades —como que se trate de una galaxia de fondo—, múltiples filtros de análisis y comparaciones con datos previos sugieren que la señal corresponde a un planeta que hasta ahora no había sido observado directamente. En particular, su intensidad, color y posición dentro del disco apuntan hacia un objeto de origen planetario más que a una fuente externa. Este avance se convierte en la primera vez en que se asocia directamente un planeta con la formación y estructura de un disco de escombros.



¿Se trata de un posible nuevo planeta?

Hasta ahora, los indicios sobre la existencia de planetas en este tipo de discos se basaban en simulaciones y análisis indirectos. La presencia de TWA 7 b abre la posibilidad de estudiar más de cerca a estos sistemas, incluyendo lo que podría ser un "disco troyano", una concentración de polvo atrapada en la órbita de un planeta. La imagen divulgada por la NASA y demás instituciones muestra una representación compuesta que integra datos del telescopio Webb y del conjunto terrestre Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral.

El disco de escombros aparece en la fotografía como una estructura azul difusa, mientras que el objeto identificado como TWA 7 b se observa como un punto naranja brillante en el borde interior del disco. Otra fuente naranja más tenue aparece en el extremo inferior izquierdo, aunque se ha determinado que corresponde a una estrella lejana sin relación con el sistema. De acuerdo con lo explicado por Anne-Marie Lagrange, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de Francia y autora principal del estudio, los resultados son consistentes con lo que se esperaría encontrar si existiera un planeta de este tipo.

Publicidad

"Nuestras observaciones revelan de manera convincente que se trata de un posible planeta que está modelando la estructura del disco de escombros de TWA 7, y su posición está exactamente donde esperábamos encontrar un planeta de esta masa", señaló. Por su parte, Mathilde Malin, coautora del trabajo y científica de la Universidad Johns Hopkins, añadió que el avance logrado por Webb amplía los límites de la observación directa de exoplanetas con masas similares a las que existen en nuestro propio sistema solar.

"Este observatorio nos permite capturar imágenes de planetas con masas similares a las de los planetas del sistema solar, lo que representa un emocionante paso adelante en nuestra comprensión de los sistemas planetarios, incluyendo el nuestro", agregó la investigadora. El descubrimiento fue realizado en el marco del programa de observación número 3662 del telescopio Webb, una misión liderada por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

En los próximos meses, el equipo científico continuará con observaciones complementarias que permitan confirmar la naturaleza planetaria de TWA 7 b y analizar en mayor profundidad su composición, órbita y relación con el entorno de escombros en el que se encuentra. Si los datos confirman que se trata de un planeta, será uno de los pocos cuerpos celestes de su tipo detectados mediante imagen directa y el más liviano identificado con esta técnica hasta la fecha.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co