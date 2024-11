Memes: segunda derrota consecutiva de Colombia en Eliminatorias provoca desconsuelo en redes

Este martes, 19 de noviembre de 2024, Barranquilla fue la sede de la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de la FIFA 2026. Aunque los jugadores y fanáticos llegaron con la mejor energía, el desempeño en el campo de juego no les alcanzó para conseguir los 3 puntos que necesita.

Memes partido Colombia vs. Ecuador

Pese a que Colombia perdió el pasado partido contra Uruguay, la hinchada de Los Cafeteros llegó recargada al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para una nueva fecha, esta vez contra la selección ecuatoriana.

La escuadra de los también llamados Tricolor se mostraron optimistas, apostando a que ganaban el encuentro. "Sí se puede, sí se puede", gritaban los ecuatorianos en 'La Arenosa'.

Pero los colombianos no se quedaron atrás, puesto que con bandera en mano y el corazón en la cancha cantaron con orgullo el himno nacional.

La alineación titular de la selección Colombia tuvo a Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Córdoba.

Comenzando el juego, Enner Valencia de Ecuador logró el primer gol del partido. Pese a que Colombia tuvo varias oportunidades de igualar el marcador en el primer tiempo, estas no lograron concretarse exitosamente en el arco.

El segundo tiempo no vino con mejor suerte, pues aunque se tuvo la posibilidad de anotar gol en el arco contrario, estas fueron desaprovechadas, por lo cual Ecuador se llevó el triunfo de la fecha quedando 1-0.

"No sé cómo explicarlo, pero hoy vi a la Selección Colombia de Rueda en 2024. Escalofríos con los 90 minutos que acabo de ver", "me tienen pegado del techo" y "siempre es lo mismo con la selección Colombia, nos ilusiona y después no salen con nada", algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de redes tras la derrota.

