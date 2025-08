Tragedia en concierto de Oasis en Londres: un hombre de unos 40 años murió al caer de una grada

Un hombre murió este sábado luego de caer desde una grada durante un concierto de la banda británica Oasis en el estadio de Wembley, en Londres, informó este domingo la Policía local. "Un hombre, de unos 40 años, fue encontrado con lesiones compatibles con una caída. Lamentablemente, fue declarado muerto en el lugar de los hechos", señaló este domingo un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés). "El estadio estaba repleto de gente y creemos que es probable que varias personas presenciaran el incidente o que, consciente o inconscientemente, lo grabaran en video con sus teléfonos móviles", agregó la nota.

En un comunicado, la banda Oasis indicó estar "conmocionada y entristecida" por la muerte de un espectador. "Oasis quiere expresar sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de la persona" fallecida, añadió.

A pesar del incidente de este sábado, los organizadores afirmaron que la actuación de la banda el domingo "seguirá adelante según lo previsto". La caída ocurrió durante el último de una serie de conciertos de Oasis como parte de su gira 'Live'25', la primera desde la separación de los hermanos Liam and Noel Gallagher en 2009. El estadio de Wembley señaló que en la noche de este sábado "los médicos del estadio de Wembley, el Servicio de Ambulancias de Londres y la policía atendieron a un asistente al concierto que presentaba lesiones compatibles con una caída".

Medio locales señalan que se cree que el hombre se cayó al final del concierto mientras se lanzaban fuegos artificiales desde el escenario después de que Oasis tocó su popular canción Champagne Supernova. De hecho, un asistente al concierto que asegura haber sido testigo de lo ocurrido le dijo a The Sun que lo primero que pensaron los demás asistentes es que un abrigo estaba cayendo desde arriba hasta que se percataron de que, en realidad, era una persona. Según esa persona, el hombre que cayó estaba justo debajo, en la sección 211. "A primera vista, pensé que era un abrigo que se caía del piso superior, pero luego miré y vi al tipo en el hormigón. Fue horrible verlo".

El ex presentador de Sky Sports Richard Keys, quien estuvo en el concierto, habló al respecto y atribuyó la muerte de esa persona a la "enorme cantidad de alcohol permitida en el estadio". En una carta publicada en su cuenta de X, escribió: "Me enteré de esto anoche. Es muy triste. Mis condolencias están con la familia. La causa fue la enorme cantidad de alcohol permitida en el estadio. Me quedé atónito al verlo. No pasaría en un partido de fútbol. No debería pasar en un concierto".

