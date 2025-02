Una pareja logra el Récord Guinness del matrimonio más largo en el mundo: más de 80 años juntos

En Boa Viagem, en el estado de Pernambuco, Brasil, una historia de amor ha capturado la atención del mundo. Manoel Angelim Dino, de 105 años, y Maria de Sousa Dino, de 101, han logrado lo que muchos consideran imposible: mantener un matrimonio durante 84 años y 85 días, estableciendo así un nuevo récord mundial Guinness, teniendo en cuenta que ambos siguen vivos.

La historia de Manoel y Maria comenzó en 1936, cuando se conocieron mientras trabajaban en actividades agrícolas. Aunque sus caminos se separaron temporalmente, el destino los reunió nuevamente en 1940, año en el que decidieron casarse. Desde entonces, han compartido una vida llena de desafíos, alegrías y un amor que solo se ha fortalecido con el tiempo.

Maria de Sousa Dino (101) y Manoel Angelim Dino (105), están casados ​​desde el 20 de noviembre de 1940, según LongeviQuest. LongeviQuest

Récord Guinness del matrimonio más largo de una pareja viva

A lo largo de su vida juntos, Manoel y Maria han trabajado codo a codo en el cultivo de tabaco enrollado para mantener a su creciente familia. Han criado a 13 hijos, de los cuales nueve aún viven, y su legado se extiende a 55 nietos, 54 bisnietos y 12 tataranietos.

Hoy en día, Manoel y Maria disfrutan de una vida tranquila en su hogar en Boa Viagem. A medida que avanzan en sus años, Manoel pasa sus días descansando y cada noche se sientan juntos a escuchar una oración del rosario en la radio, seguida de una misa en la televisión. La pareja ha revelado que el secreto para un matrimonio largo y feliz es, simplemente, el amor y evitar los vicios para llevar una vida larga y saludable.

Según el medio Pubity, cuando se les pregunta sobre el secreto de su longevidad matrimonial, Maria sonríe y responde con sencillez: “El amor. Y eso es algo que ni siquiera la computadora más avanzada podría calcular”.

- ep

Los matrimonios más longevos del mundo

Basado en este nuevo récord y en el libro Guinness de los Récords, ha habido varios matrimonios que han demostrado al mundo lo que el amor verdadero y saludable puede lograr.

El récord más largo sigue siendo el de David Jacob Hiller y Sarah Davy Hiller, quienes estuvieron casados durante 88 años y 349 días. Fue en 1898 cuando la Sra. Hiller falleció. La pareja se casó el 23 de abril de 1809, en Canadá.

También está el caso de Herbert Fisher y Zelmyra Fisher, quienes estuvieron casados durante 86 años y 290 días, hasta el 27 de febrero de 2011, cuando el Sr. Fisher falleció. "No hay ningún secreto en nuestro matrimonio, simplemente hicimos lo que era necesario para el otro y para nuestra familia."

La pareja estubo casada 86 años y 290 días desde el 27 de febrero de 2011, cuando el Sr. Fisher falleció. - Guinness World Records

Seguido de ellos están Eugene Gladu y Dolores Gladu, quienes recibieron el título de Guinness World Records en julio de 2021, tras 81 años y 57 días de matrimonio.

Dolores and Eugene Gladu with their great-great-grandson Caleb. - Guinness World Records

También existen casos en Latinoamérica, como el de los ecuatorianos Waldramina Maclovia Quintero Reyes y Julio César Mora Tapia, quienes estuvieron casados durante 79 años. Tristemente, Julio César falleció en 2020.

"El respeto, la compasión y la consideración con la que manteníamos nuestra relación eran muy importantes; nunca discutíamos ni peleábamos. Había desacuerdos, pero no se notaban en ninguno de nuestros hijos, que también merecían respeto y amor."

Julio César y Waldramina tuvieron cinco hijos juntos. - Guinness World Records

Curiosidades del libro Guinness World Records: la pareja más longeva en casarse y los más pequeños del mundo

En 2015, después de 87 años de noviazgo, Doreen Luckie, de 91 años, y George Kirby, de 103 años, se comprometieron a principios de ese año, en San Valentín, tras ser animados por sus hijos adultos. Fueron catalogados como la pareja más longeva del mundo en casarse. "No me arrodillé, porque no creo que hubiera sido capaz de volver a levantarme", comentó George.

En 2015, tras 27 años de noviazgo, Doreen Luckie de 91 años, se casó con George Kirby de 103 años. - Guinness World Records

Por otro lado, aunque no entran dentro de las parejas más longevas del mundo y con muchos años de matrimonio, Paulo Gabriel da Silva Barros y Katyucia Lie Hoshino son considerados la pareja más pequeña del mundo, miden entre 90 y 91 centímetros. Se conocieron en 2006 y está felizmente casados. "No fue amor a primera vista, fue una conquista. Todos los días Paulinho me conquistaba, y lo hace hasta hoy, ¿no?", expresó Katyucia.

Juntos, miden 181,41 centímetros de altura. Se conocieron en 2006, hace 16 años, a través de la antigua red social llamada Orkut. - Guinness World Records