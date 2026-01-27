En vivo
Noticias Caracol
Video| Bomberos rescatan un perro que cayó en aguas heladas durante tormenta invernal en EE.UU.

Video| Bomberos rescatan un perro que cayó en aguas heladas durante tormenta invernal en EE.UU.

A bordo de una balsa, rescataron al perro que se aferraba con sus patas al hielo para evitar sumergirse. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto para el animal y la historia tuvo un final feliz.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de ene, 2026
Heroico rescate de perrito en aguas congeladas
El perro se encuentra a salvo gracias a las autoridades -
Departamento de Bomberos de San Luis

Un momento de tensión se volvió viral en redes sociales luego de que bomberos de St. Louis, Missouri, compartieran el rescate de un perro que quedó atrapado en aguas heladas. El video, difundido por el equipo de Rescate de Marina, muestra cómo el animal estuvo al borde de una situación crítica, pero finalmente fue puesto a salvo gracias a la intervención oportuna de los rescatistas.

En las imágenes se observa al perro con sus patas delanteras sobre el hielo, intentando mantenerse fuera del agua, pues la superficie helada cedió repentinamente, dejando al animal con la mitad de su cuerpo inmerso en agua de temperatura extremadamente baja, incapaz de nadar hacia un lugar seguro. Según el comunicado de los bomberos, el frío extremo comenzó a afectar rápidamente al perro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Ante la emergencia, los equipos de rescate se desplazaron hasta el lugar a bordo de una balsa, enfrentando condiciones invernales complicadas. La tormenta que afecta a St. Louis mantiene la ciudad cubierta de nieve y hielo, con temperaturas bajo cero y ráfagas de viento que dificultan cualquier operación de rescate.

Sin embargo, los bomberos lograron llegar al perro justo a tiempo, tras algunos intentos, el animal fue subido cuidadosamente a la balsa y retirado de las aguas congeladas. En el video se puede ver al perro completamente mojado, pero fuera de peligro, con sus patas rígidas debido al frío, y siendo trasladado a un lugar seguro.

Imágenes que posteriormente fueron compartidas en los comentarios de la publicación en Facebook muestran al animal cubierto con lo que parece ser una manta blanca, con su pelaje completamente seco y a salvo, tras una situación que estuvo a punto de costarle la vida.

“Estamos felices de informar que el perro está bien y se espera que se recupere completamente”, indicó el equipo de rescate en su comunicado. El video muestra el momento del rescate, la llegada de la balsa y la evacuación del perro que se notaba cansado, demostrando la coordinación y rapidez del operativo, que permitió salvar una vida en medio de condiciones extremas.

Tormenta invernal en Estados Unidos

Missouri es uno de los estados afectados por la fuerte tormenta invernal que atraviesa el centro de Estados Unidos. Las autoridades han emitido alertas en varias ciudades, incluyendo St. Louis, debido a la acumulación de nieve y hielo en calles, carreteras y vialidades. Los servicios de emergencia, junto con cuadrillas municipales, continúan trabajando en labores de prevención y limpieza, mientras se recomienda a la población limitar los desplazamientos no esenciales.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema invernal continuará desplazándose hacia el este, con nevadas persistentes y temperaturas bajo cero que podrían afectar la movilidad y los servicios básicos. Aeropuertos, transporte público y carreteras operan con intermitencias debido a estas condiciones, y la población es instada a extremar precauciones.

En este caso, afortunadamente, la rápida acción y valentía del personal permitió que el perro sobreviviera y pudiera recuperarse, lo que ha generado una reacción positiva entre los usuarios que han visto el video viral, quienes celebran el final feliz de la historia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

