Chet Hanks le envía mensaje a Colombia tras estar "atrapado" en Medellín: "¡Ándele, pues, parceros!"

Chet Hanks, uno de los hijos del famoso actor estadounidense Tom Hanks, dio a conocer a sus seguidores que tras más de una semana "atrapado" en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, logró regresar a Estados Unidos. El también actor y además músico había tenido problemas con su documentación para viajar, por lo que tuvo que quedarse más tiempo del esperado en la capital antioqueña.

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El pasado 27 de febrero, Chet Hanks dijo en un video y otras publicaciones en su cuenta de Instagram que estaba "varado" en Colombia. En su perfil de la red social, el estadounidense registró a lo largo de los días lo que vivió y disfrutó en la ciudad. Aprovechó el tiempo para disfrutar de la rumba, también para ir al gimnasio y hasta para hacerse un nuevo diseño de sonrisa. Constantemente Hanks compartía historias de Instagram en las que les decía a sus seguidores que no se preocuparan por él, que estaba bien.



El pasado fin de semana el actor y músico logró retornar a su país. Aunque no reveló en sus publicaciones cómo logró abordar un viaje de regreso a Estados Unidos, sí mostró en sus historias de Instagram que el 8 de marzo ya estaba en la ciudad de Miami, estado de Florida. Mientras que el lunes 9 de marzo mostró que habría logrado llegar a su casa en Los Ángeles, California, en la otra costa de Estados Unidos. (Le puede interesar: Hijo de Tom Hanks logró salir de Medellín tras una semana "atrapado": ¿qué le pasó?).



¿Cuál es el mensaje que Chet Hanks le dio a Colombia tras estar "varado" en el país?

El actor y músico Chet Hanks compartió unas palabras tras salir de Colombia, lugar que lo acogió durante varios días. "A todo la gente aquí en Colombia, muchas gracias por verme. Aquí es uno de mis lugares favoritos del mundo: las vistas, la naturaleza, las chicas, la gente, la ciudad, Medellín. Te amo siempre, toda Colombia. No puedo esperar a venir otra vez. Gracias por todo y gracias a Dios, siempre. ¡Ándele, pues, parceros, ay!", dijo en un video publicado en Instagram.



Hanks estaba fuera de Estados Unidos cuando decidió retrasar su regreso. Luego de un viaje a Puerto Rico y venir a Colombia, el actor se encontró con el problema de que su pasaporte estadounidense estaba vencido. "Estoy viajando con mi pasaporte griego porque tengo doble ciudadanía. La razón por la que no usé mi pasaporte estadounidense es porque está a punto de vencer y, a veces, no te dejan entrar al país si está por vencer, incluso si todavía no ha expirado. Así que usé el pasaporte griego".

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En el aeropuerto que sirve a la ciudad de Medellín le dijeron al músico que no podía regresar a Estados Unidos sin su pasaporte de ese país o sin una visa válida. "Literalmente estoy varado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín. Hay peores lugares para quedarse atrapado, pero de verdad no tengo idea de qué voy a hacer", expresó en un video publicado a finales de febrero.