Video con hechos que pudieron ser fatales se hace viral: "Cuando Dios dice que no te toca"

En una recopilación de videos se ve cuando varias personas se salvan de un accidente fatal y estuvieron a segundos de que su historia fuera una tragedia completa.

¿Qué muestra el video?

@

En el video de

jlashunl2012, acompañado del mensaje "Cuando Dios dice que no es tu turno",

. Entre los más destacados figura uno que muestra cuando un árbol está a punto de caer sobre un grupo de personas y por centímetros no los aplasta.

Otro de los fragmentos muestra el momento exacto en que un motociclista, por no estar mirando hacia el frente, casi es arrollado por un vehículo.

Entre los fragmentos están varios relacionados con motos, en el que ningún motociclista pierde la vida, pero sí hacen diferentes maniobras para no morir y salvarse de ser estrellados.

Publicidad

Lo que dicen los internautas

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. "La mujer del final del vídeo, ¡tiene CERO instinto de supervivencia!", "Yo no sé, pero esa última señora me cabreó" y "La última persona tiene la culpa de eso" son algunas de las reacciones.

El video ya acumula más de un millón de me gusta y más de 51 millones de reproducciones.