Video | Shakira fue vista con sus hijos en un centro comercial de Barranquilla

La reconocida artista colombiana Shakira volvió a ser noticia en su ciudad natal, Barranquilla, tras ser vista en el centro comercial Viva, ubicado en el norte de la capital del Atlántico. El hecho ocurrió en la tarde del viernes 25 de julio y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde fanáticos de la intérprete de 'Soltera' compartieron imágenes y videos del inesperado encuentro con la estrella internacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Vestida de manera sencilla, con tapabocas, gafas de sol y acompañada por su círculo familiar más cercano, Shakira intentó mantener un perfil bajo durante su visita. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Decenas de visitantes del centro comercial la reconocieron y comenzaron a acercarse, generando una ola de reacciones que obligó a reforzar el esquema de seguridad que la acompañaba.



Una visita discreta que no logró pasar inadvertida

Según testigos presenciales, la cantante llegó al centro comercial alrededor de las 2:45 p. m., en compañía de su madre, Nidia Ripoll, quien se movilizaba en silla de ruedas; su hermano Tonino Mebarak; y sus hijos, Milan y Sasha. El grupo fue visto intentando ingresar a uno de los ascensores del establecimiento, momento en el que varios visitantes comenzaron a notar la presencia de la artista.

Uno de los seguidores de Shakira relató que, al intentar usar el ascensor, fue redirigido por personal del centro comercial y agentes de policía. Al voltear, reconoció a los familiares de la cantante y, poco después, confirmó que se trataba de Shakira, quien intentaba avanzar discretamente entre los pasillos del lugar.

Publicidad

La artista, que se encuentra en un receso temporal de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, habría llegado a Barranquilla el día anterior y, al parecer, permanecerá en la ciudad hasta el domingo 27 de julio, según información preliminar compartida por allegados. Su visita parece estar motivada por el deseo de compartir tiempo con sus seres queridos antes de retomar sus compromisos profesionales.

La aparición de Shakira en el centro comercial generó una avalancha de comentarios en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Usuarios compartieron videos en los que se observa a la cantante caminando junto a su familia, mientras otros intentaban acercarse para saludarla o tomar fotografías.

Publicidad

Algunos internautas destacaron la sencillez de la artista y su disposición para visitar espacios públicos en su ciudad natal, mientras otros lamentaron que no pudiera disfrutar con tranquilidad debido al tumulto que se generó. “Me encanta que venga a Barranquilla, pero me estresa que no puede caminar tranquila sin que muchas personas la empiecen a perseguir”, "Shakira es todo lo que está bien", escribieron usuarios en X.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL