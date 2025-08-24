Papa León XIV desea "caminos de paz" y diálogo a Ucrania en el día de su independencia

El papa León XIV ha deseado que se abra el camino a la paz y diálogo a Ucrania con el esfuerzo de las personas "de buena voluntad", en un mensaje al presidente Volodimir Zelenski por el Día de la Independencia de su país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Con un corazón herido por la violencia que asola su tierra, me dirijo a usted en este día de su fiesta nacional", empieza el pontífice estadounidense en la misiva, publicada por los medios vaticanos y por el propio Zelenski en sus redes sociales.

León XIV, que sigue de cerca el conflicto ucraniano y que recientemente ha manifestado su "esperanza" ante una eventual negociación que ponga fin a la invasión rusa, aseguró al mandatario ucraniano su oración por su pueblo "que sufre en guerra". Especialmente, puntualizó, por los heridos, quienes han perdido a un ser querido o aquellos privados de sus hogares.



"Que Dios mismo los consuele; que fortalezca a los heridos y conceda el descanso eterno a los fallecidos", escribe el papa. Por último, instó a las "personas de buena voluntad" a hacer lo posible para que termine la guerra en Ucrania. "Imploro al Señor que toque el corazón de las personas de buena voluntad para que el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo, abriendo el camino hacia la paz para el bien de todos", termina en su mensaje.



Kiev aclara que solo usa armas ucranianas para ataques de largo alcance en Rusia

El presidente Volodímir Zelenski, aclaró este domingo que para sus ataques con armas de largo alcance en territorio ruso, Ucrania solo emplea armamento de producción nacional, después de que The Wall Street Journal informase ayer de que desde la pasada primavera Washington ha vetado los ataques con misiles de largo alcance estadounidenses.

Publicidad

"Hoy día, para ser sinceros, usamos nuestras armas de largo alcance de producción nacional. Y recientemente, para ser sinceros, no hemos discutido estos asuntos con EE. UU.", dijo en una rueda de prensa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Kiev.

"Hubo un tiempo en el que hubo señales diferentes (de Washington) sobre nuestros ataques en represalia por sus ataques (rusos) contra el sector energético", reconoció Zelenski en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform. La noche pasada, las fuerzas ucranianas atacaron con drones una terminal gasística en el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, así como la refinería de crudo de Syzran, en la región rusa de Samara, entre otros objetivos.

Publicidad

Según la exclusiva de The Wall Street Journal, el Pentágono ha vetado el uso de sus sistemas de misiles tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés) contra objetivos dentro de Rusia desde finales de la primavera.

Esta decisión afecta tanto a las armas de largo alcance fabricadas en EE.UU., como a aquellas suministradas por aliados europeos que dependen de inteligencia y tecnología estadounidenses. Zelenski y Carney anunciaron también que Ucrania y Canadá han suscrito un acuerdo para la producción conjunta de drones. La producción tendrá lugar en ambos países y "puede empezar ya mismo", según afirmó Carney en la rueda de prensa.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL