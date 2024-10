Brigitte Baptiste explica en COP16 la reforma agraria que, según ella, Colombia necesita

Avanza el segundo día de la COP 16 en Cali y uno de los temas que se pusieron sobre la mesa fue el de la reforma agraria propuesta por el presidente Gustavo Petro.

La bióloga y rectora de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), Brigitte Baptiste, habló en Noticias Caracol en vivo sobre este tema y dijo que "un país que tiene 8 millones de desplazados, debido al conflicto interno en los últimos 50 años, realmente tiene problemas importantes en la gestión del territorio y en el reconocimiento de la capacidad que tenían esas personas de manejar la biodiversidad. En ese sentido, es muy importante clarificar el régimen de propiedad y de responsabilidad que va a tener el país de aquí en adelante”.

La rectora de la EAN agregó que “la reforma agraria está en camino, ojalá que prospere, pero necesitamos una reforma con unas consideraciones específicas para la biodiversidad, las buenas prácticas en el campo y todo lo que siempre se ha reclamado que es el tema técnico, o sea, cómo vamos a apoyar a todas las personas que habitan el campo, que cuidan la seguridad alimentaria, pero que también cuidan la biodiversidad”.

¿Cómo sería una reforma agraria que ayude a la conservación de la biodiversidad? - Mauricio Toro/Getty Images/iStockphoto

¿Qué son los recursos genéticos y de género?

Por otra parte, Brigitte Baptiste se refirió a los recursos genéticos y de género. La bióloga explicó que los “recursos genéticos son, por ejemplo, los parientes silvestres de las plantas que consumimos”. Lo que se busca es saber, según la experta, “de dónde proviene, quién lo domesticó, cómo se manejan las distintas variables. Generalmente, los recursos genéticos están asociados con las semillas y con el cultivo, que es lo que hace que las mujeres sean tan importantes en el mantenimiento de la diversidad, sobre todo, de variedades de cultivos. Entonces, una perspectiva que reconozca esa relación específica entre mujeres y diversidad biológica es muy importante en el mundo entero. El fenómeno del mejoramiento genético es parcialmente manejado por las mujeres del mundo, además de compañías, empresas y otras iniciativas”.

Colombia propone que el 34% de su territorio sea declarado protegido

En el plan que presentó Colombia en la COP16, se ha trazado la meta de que el 34% del territorio sea considerado área protegida o en conservación. Según la rectora de la EAN, el país “ha sido juicioso en declarar sus áreas protegidas. Tenemos parques nacionales y áreas privadas. Sin embargo, la sola declaratoria deja siempre muchas dudas porque no hay recursos para fortalecer, por ejemplo, el sistema de Parques Nacionales, que tiene dificultades para acceder al territorio y poder desarrollar distintos tipos de actividades. No tenemos mucho turismo en nuestras áreas, no tenemos educación, entonces subir la meta a 34% está muy bien. Quisiéramos que fuera 50% incluso porque Colombia puede manejar su biodiversidad, pero necesitamos recursos financieros, capacidades gerenciales y mucha voluntad”.

